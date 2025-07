STF

Bolsonaro desiste de ir à Câmara após Moraes ameaçar prisão

Ministro pediu esclarecimentos sobre falas em vídeos de redes sociais; comissões da Casa vão aprovar moções de apoio a ex-presidente

Na sua decisão, Moraes pede esclarecimentos, "sob pena de decretação imediata da prisão do réu". No documento, ele mostra imagens do ex-presidente exibindo sua tornozeleira e prints de vídeos com suas falas sendo compartilhados nas redes sociais.>

O plano de Bolsonaro era ampliar sua exposição, principalmente com o aumento do número de entrevistas concedidas. Agora, seus aliados preparam uma nova reação, que prevê uma ofensiva sobre o tribunal no Congresso e nas ruas, com mobilizações começando em 3 de agosto, na véspera da volta do recesso legislativo. As ações serão baseadas no reforço do discurso de perseguição ao ex-presidente.>