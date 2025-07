Investigação

Perícia da PF conclui que pen drive em banheiro de Bolsonaro é irrelevante

O dispositivo foi apreendido na casa de Bolsonaro na última sexta-feira (18), em operação da Polícia Federal

O pen drive foi apreendido na casa de Bolsonaro na última sexta-feira (18), no banheiro. Também foram apreendidos US$ 14 mil (R$ 77 mil) e R$ 8.000 em espécie. Além disso, a PF encontrou uma cópia em papel de um processo movido nos Estados Unidos pela empresa Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes , do STF (Supremo Tribunal Federal) .>

O pen drive foi periciado pela corporação. Como é comum nesse tipo de operação, técnicos da PF fazem um pente-fino no conteúdo para verificar se há alguma informação pertinente à investigação. A conclusão foi que não há nada relevante para o inquérito contra o ex-presidente. A informação foi revelada pelo portal g1 e confirmada pelo UOL com fontes da Polícia Federal .>

Sobre os dólares em espécie, afirmou que não existe problema em ter moeda estrangeira. "Qual o problema de ter US$ 14 mil em casa? Todo o dólar que está lá tem recibo do Banco do Brasil. Todo dinheiro tem recibo. E dinheiro tirado da conta. Novinho. Sempre sacado do BB aqui do lado", falou.>