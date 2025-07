Prazo de 24h

Moraes pede esclarecimento e ameaça prender Bolsonaro após fala no Congresso

Ministro do Supremo determina resposta dos advogados no prazo de um dia sobre declarações dadas pelo ex-presidente nesta segunda-feira (21)

Em sua decisão na noite desta segunda-feira (21), Moraes pede esclarecimentos, "sob pena de decretação imediata da prisão do réu". No documento, ele mostra imagens do ex-presidente mostrando sua tornozeleira e prints de vídeos com suas falas sendo compartilhados nas redes sociais.>