Bolsonaro deixa o hospital após passar por procedimentos médicos

Marianna Gualter

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 14:50

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro deixou no período da tarde deste domingo (14) o hospital DF Star, em Brasília, onde realizou procedimentos médicos dermatológicos pela manhã. Ele deixou a unidade médica escoltado por policiais e não interagiu verbalmente com apoiadores no local, apenas deu sorrisos discretos.

É a primeira saída do ex-presidente de sua residência após a condenação por tentativa de golpe de Estado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro estava acompanhado por dois de seus filhos, os vereadores Carlos e Renan Bolsonaro, que atuam nas Câmaras do Rio de Janeiro e de Balneário Camboriú (SC), respectivamente. Nenhum dos três conversou com a imprensa.

Jair Bolsonaro
O ex-presidente Jair Bolsonaro chega ao hospital DF Star para realização de procedimentos médicos, acompanhado por forte escolta da Polícia Penal. Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress

A saída foi tumultuada por gritos de apoiadores.

Eles chamaram o ex-presidente de "mito" e entoaram: "Volta presidente."

O deslocamento até o hospital foi autorizado pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.

Bolsonaro foi escoltado por polícias penais do Distrito Federal. Ele chegou ao DF Star por volta das 8 horas da manhã e o procedimento estava agendado para as 10 horas.

Conforme a autorização recebida, Bolsonaro terá que entregar um atestado médico relatando os detalhes dos procedimentos em até 48 horas.

