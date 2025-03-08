Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro chama mulheres petistas de 'feias' e 'incomíveis'; vídeo
Assista

Bolsonaro chama mulheres petistas de 'feias' e 'incomíveis'; vídeo

Vídeo foi divulgado no perfil de rede social do próprio filho do ex-presidente, o vereador Jair Renan (PL)

Publicado em 08 de Março de 2025 às 09:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 mar 2025 às 09:53
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez comentários misóginos contra mulheres petistas durante conversa com apoiadores em Angra dos Reis durante o feriado de Carnaval. Em vídeo divulgado na quarta-feira (6) pelo seu filho, o vereador Jair Renan (PL), o ex-presidente afirma que as apoiadoras do PT são "feias" e "incomíveis". 
"Você pode ver, não tem mulher bonita petista. Só tem feia. Às vezes acontece quando estou no aeroporto alguém me xinga. Mulher, né? Olho para dela: 'Nossa, mãe. Incomível'", afirmou. O vídeo divulgado por Jair Renan é um chamado "corte" de uma fala mais longa, sem indicar o contexto. Editado, ele ressalta uma segunda vez a fala "incomível" e inclui, por meio de edição, o óculos conhecido como Thug Life, usado com frequência por Bolsonaro para destacar seus ataques a adversários. Assista:
A divulgação ocorreu dias antes do Dias das Mulheres, comemorado neste sábado (8). Não é possível determinar o dia exato em que a fala aconteceu. No vídeo, Bolsonaro vestia a camisa do clube Nova Iguaçu, que utilizou na última segunda-feira (3) em encontros com apoiadores. Bolsonaro tem em seu histórico diversas falas misóginas para desqualificar mulheres com quem teve embates. Disse que a deputada Maria do Rosário (PT) "não merece ser estuprada porque é muito feia". O ex-presidente já foi condenado a indenizar a repórter Patrícia Campos Mello, da Folha, por dizer que ela queria "dar um furo a qualquer preço".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vizinho é preso suspeito de aliciar e assediar menina de 11 anos em Colatina
Imagem de destaque
Lula na Espanha: 'Tenho muitas preocupações no Brasil para me preocupar com a Venezuela'
Imagem de destaque
Motoboy fica ferido em acidente com carro na BR 101 em Linhares; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados