Bolsonaro chama mulheres petistas de 'feias' e 'incomíveis'; vídeo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez comentários misóginos contra mulheres petistas durante conversa com apoiadores em Angra dos Reis durante o feriado de Carnaval. Em vídeo divulgado na quarta-feira (6) pelo seu filho, o vereador Jair Renan (PL), o ex-presidente afirma que as apoiadoras do PT são "feias" e "incomíveis".

"Você pode ver, não tem mulher bonita petista. Só tem feia. Às vezes acontece quando estou no aeroporto alguém me xinga. Mulher, né? Olho para dela: 'Nossa, mãe. Incomível'", afirmou. O vídeo divulgado por Jair Renan é um chamado "corte" de uma fala mais longa, sem indicar o contexto. Editado, ele ressalta uma segunda vez a fala "incomível" e inclui, por meio de edição, o óculos conhecido como Thug Life, usado com frequência por Bolsonaro para destacar seus ataques a adversários. Assista: