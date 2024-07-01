  • Início
  • Brasil
  • Bia Zaneratto sofre fratura por estresse e fica fora dos Jogos de Paris-2024
Bia Zaneratto sofre fratura por estresse e fica fora dos Jogos de Paris-2024

Atacante brasileira relata nas redes sociais que já vinha sofrendo com uma fascite plantar nos últimos meses
Agência Estado

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 09:31

A atacante Bia Zaneratto está fora dos Jogos de Paris-2024. Um dos destaques da seleção brasileira de futebol feminino, ela anunciou que sofreu uma fratura por estresse no quarto metatarso e não terá condições de se recuperar até o início da competição.
Bia Zaneratto sofre fratura por estresse e está fora das Olimpíadas Crédito: Thais Magalhães/CBF
O comunicado foi feito por meio de suas redes sociais na noite deste domingo. A atleta revelou que vinha sofrendo há alguns meses com uma dor na fascite plantar próximo ao calcanhar.
"Sempre me considerei muito forte, uma pessoa que suporta a dor, me superei durante esses meses para conseguir jogar e ter a chance de estar em mais uma Olimpíada. Mas no último jogo acabei sofrendo uma fratura por estresse no quarto metatarso, o que me tira todas as chances de viver o sonho olímpico", diz texto publicado pela jogadora.
Atualmente, Bia defende o Kansas City Current, clube que disputa a National Women's Soccer League (NWSL), a liga profissional feminina dos Estados Unidos. Na última sexta-feira, ela esteve em campo na vitória de 2 a 0 da sua equipe sobre Houston Dash, mas precisou ser substituída ao final da primeira etapa.
Aos 30 anos, a atleta era nome certo na lista do técnico Arthur Elias para os Jogos de Paris. Das seis convocações que o treinador fez desde que assumiu a seleção brasileira feminina, Bia esteve presente em cinco listas.
A relação definitiva para a Olimpíada acontece nesta terça-feira, às 13h (horário de Brasília). Na coletiva, que será realizada na sede da CBF, no Rio, Arthur Elias vai anunciar as 18 atletas que vão representar o Brasil na competição.
O Brasil integra o Grupo C da competição. A estreia está marcada para o dia 25 de julho diante da Nigéria. A segunda partida da chave, no dia 28, vai ser contra a seleção japonesa. O Brasil encerra sua participação nesta etapa de classificação enfrentando a Espanha, no dia 31.

Recomendado para você

Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados
Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF

