Bia Souza dedicou medalha à avó e não a ex-presidente como afirma post

O Comprova não encontrou qualquer declaração da atleta que faça referência ao ex-presidente e a imagem usada na publicação é de 2020

Conteúdo investigado: Publicação que utiliza print de fotografia postada no Instagram da judoca Beatriz Souza com farda do Exército e fuzil, com legenda que atribui à atleta a fala: “Eu dedico esta medalha de ouro para o nosso capitão Bolsonaro”. O conteúdo foi replicado em vídeo no TikTok com a mesma imagem e texto.

Onde foi publicado: X e TikTok.

Conclusão do Comprova: Publicação mente ao afirmar que a judoca Beatriz Souza teria dedicado medalha de ouro conquistada na Olimpíada de Paris ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os posts utilizam foto da atleta, que é terceiro-sargento do Exército, com uniforme militar e fuzil, e legenda em que ela declararia apoio ao político. No entanto, o Comprova não encontrou qualquer declaração pública partidária feita pela brasileira.

A foto utilizada para desinformar foi publicada originalmente no dia 25 de agosto de 2020 no perfil oficial de Bia no Instagram. Na legenda, ela comemora o Dia do Soldado do Exército Brasileiro. A atleta frequentemente compartilha nas redes sociais a rotina de trabalho nas Forças Armadas.

Bia fez essa dedicatória logo após a conquista, em entrevista ao SporTV. “Deu certo, mãe. Pai, eu consegui. Sim, eu consegui, eu consegui. Foi pela vó. É pra vó, mãe”, disse a brasileira, aos prantos.

Em entrevista à repórter Day Natale, da CazéTV, ela agradeceu aos pais pela conquista. “Quando eu falei que iria para São Paulo atrás desse sonho, [eles] foram os primeiros que me apoiaram e acreditaram em mim, então, obrigada. Obrigada por terem me colocado no mundo e obrigada por nunca terem soltado minha mão, em nenhum instante.”

Além do ouro de Bia Souza na categoria +78kg, o Brasil conquistou o bronze na competição por equipes mista de judô em Paris. Em entrevista ao SporTV logo após a premiação, nenhum atleta do judô brasileiro dedicou publicamente a medalha a qualquer político ou personalidade. Também não há dedicatórias do tipo nos perfis oficiais do Instagram dos atletas.

O Comprova entrou em contato com o responsável pela postagem no X para questionar a fonte da informação e a intenção do conteúdo. Em resposta, ele afirmou se tratar de uma piada, sem qualquer intenção. Também tentamos contato com o responsável pela publicação no TikTok, mas as configurações do seu perfil na rede não permitem o envio de mensagens de desconhecidos.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até 5 de agosto, a publicação no X somava mais de 1 milhão de visualizações, 19 mil curtidas e 972 compartilhamentos. Já o vídeo do TikTok somava mais de 28,4 mil visualizações, 2,2 mil curtidas e 132 compartilhamentos.

Fontes que consultamos: Redes sociais e entrevistas da atleta, bem como de toda a equipe brasileira de judô.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: O Comprova já checou outras peças de desinformação sobre a Olimpíada de Paris, inclusive uma publicação que afirmou que Bia Souza teria tirado foto ao lado de Bolsonaro, e outra que dizendo que a skatista Rayssa Leal teria dedicado medalha ao ex-presidente.

Investigação e verificação Investigado por: Metrópoles

Texto verificado por: UOL, Estadão, O Popular, Folha, A Gazeta, SBT e SBT News



O Projeto Comprova é uma iniciativa colaborativa e sem fins lucrativos liderada e mantida pela Abraji – Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e que reúne jornalistas de 42 veículos de comunicação brasileiros para descobrir, investigar e desmascarar conteúdos suspeitos sobre políticas públicas, eleições, saúde e mudanças climáticas que foram compartilhadas nas redes sociais ou por aplicativos de mensagens. A Gazeta faz parte dessa aliança.

