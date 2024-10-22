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De 9 meses

Bebê dada como morta apresenta sinais de estar viva durante velório

Vítima foi levada de volta a hospital municipal de Correia Pinto, onde morreu momentos depois
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 out 2024 às 07:35

Publicado em 22 de Outubro de 2024 às 07:35

A Polícia Civil de Santa Catarina investiga o caso de uma bebê, de 9 meses, que teve a morte confirmada por um hospital municipal da cidade de Correia Pinto (interior do Estado), na madrugada do último sábado, 19, mas que horas depois apresentou sinais de estar viva durante o velório. A situação vem sendo acompanhada pela delegacia do município.
A prefeitura afirma que todos os seus profissionais de saúde são constantemente orientados e treinados, mas que ninguém pode emitir atestados ou declarações sem constatar corretamente as condições dos pacientes.
Bebê apresenta sinais de respiração ao ser velada em Santa Catarina - criança teve óbito constatado duas vezes em mesmo dia
Bebê apresenta sinais de respiração ao ser velada em Santa Catarina - criança teve óbito constatado duas vezes em mesmo dia Crédito: Reprodução/CNN Brasil
A bebê Kiara Crislayne de Moura dos Santos deu entrada no hospital municipal Faustino Riscarolli na madrugada de sábado, por volta das 3h. A equipe de plantonistas atendeu a paciente e constatou o óbito da criança, informou a Prefeitura de Correia Pinto, em nota.
Momentos depois, durante o velório de Kiara, por volta das 19h, a bebê teria apresentado sinais vitais, indicando a possibilidade de estar viva. Conforme o registro do Corpo de Bombeiros, um farmacêutico foi acionado e, com um oxímetro infantil e estetoscópio, aferiu que havia batimentos cardíacos fracos e oxigenação no sangue da criança.
Kiara foi levada de volta ao hospital, onde a equipe médica checou a oximetria e verificou que havia batimentos cardíacos e saturação. Entretanto, após um exame de eletrocardiograma, não foram constatados sinais elétricos e a criança teve novamente o óbito confirmado.
A prefeitura de Correia Pinto lamentou o ocorrido, e disse, em nota, que "em nenhuma circunstância, qualquer profissional pode emitir atestados ou declarações sem a devida constatação das condições do paciente".
"Todos os profissionais de saúde são constantemente orientados e treinados, garantindo que a vida e o bem-estar das pessoas sejam sempre a prioridade", acrescentou.
A administração municipal informou ainda que a Diretora Geral da Fundação Hospitalar Faustino Riscarolli acionou o Instituto Geral de Perícias, que vai analisar o caso e divulgar um laudo conclusivo sobre a morte da criança dentro de 30 dias.
A Polícia Civil de Santa Catarina declarou que a DP de Correia Pinto instaurou inquérito para apurar as causas e as possíveis responsabilidades do episódio. "Por se tratar de uma situação extremamente delicada e envolver uma bebê, a PCSC neste momento não divulgará detalhes sobre o andamento das investigações."

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