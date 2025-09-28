Política

Barroso diz que uso de Magnitsky contra STF é ação 'irrazoável e injusta'

Os EUA aplicaram sanções da lei Magnistky contra Moraes e ainda cancelaram vistos de quase todos os ministros do STF; apenas Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques foram poupados

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 15:59

Luís Roberto Barroso, presidente do STF, deixa o cargo nesta semana Crédito: Carlos Moura/STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, afirmou em entrevista à rede de televisão CNN que a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e sua família "uma coisa muito irrazoável e injusta". Barroso afirmou que espera que as sanções aplicadas possam ser revertidas "em pouco tempo". Também citou "custos pessoais" da atuação no STF, especificamente a falta de segurança para a família dos magistrados. Antes, ele e demais ministros poderiam ir com parentes e amigos a eventos públicos e esportivos. Hoje, para sair de casa, precisam de três seguranças.

Os EUA aplicaram sanções da lei Magnistky contra Moraes e ainda cancelaram vistos de quase todos os ministros do STF. Apenas Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques foram poupados. Para Barroso, o cancelamento de vistos é "desagradável", "uma pena" e mais um fato "injusto". "Mas não deixa de ser uma competência discricionária de cada país dizer quem pode visitar e quem não pode."

"Esse é o custo pessoal de um país em que alguma coisa aconteceu que gerou muito ódio e muita raiva nas pessoas. Algum tipo de liderança política que trouxe essa consequência muito negativa de extrair o pior das pessoas em termos de violência, intolerância e agressividade", declarou Barroso. Barroso deixa o comando do STF nesta semana. Assume Edson Fachin, de perfil mais discreto. O novo presidente também teve os vistos revogados pelos EUA.

