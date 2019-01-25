Home
>
Brasil
>
Barragem rompida faz parte de complexo que ampliou atividades em 2018

Barragem rompida faz parte de complexo que ampliou atividades em 2018

A aprovação, com um licenciamento único e mais rápido, foi obtida através de uma diminuição, sem explicação, do potencial de risco da barragem, segundo pesquisadores