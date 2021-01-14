Baleia Rossi diz defender reforma tributária, em encontro com sindicais

O deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP) Crédito: Reprodução Twitter

Candidato do MDB à presidência da Câmara, Baleia Rossi (SP) se reuniu com representantes de seis centrais sindicais nesta quinta-feira (14), em São Paulo, e recebeu uma carta de reivindicações com temas que vão da vacina contra a Covid-19 ao fortalecimento da organização sindical.

Após o encontro, o deputado afirmou que vê os pedidos como pertinentes e destacou a necessidade de o País ter um plano de vacinação para a retomada da economia. Da mesma forma, defendeu a votação da reforma tributária como crucial para superar a crise.

"A retomada econômica só vai ser plena com a vacina. A questão da Ford (que anunciou o fim da produção de veículos no País) preocupa. A prioridade, portanto, tem que ser a votação da reforma tributária de nossa autoria, que vai melhorar o ambiente de negócios. É um projeto que está muito maduro. A partir de fevereiro, vamos ter um amplo diálogo sobre ele."

Uma das demandas dos sindicatos é a manutenção do auxílio emergencial de R$ 600 e de medidas para pagamento de salários de trabalhadores com contrato suspenso ou com redução de jornada. Baleia afirmou: "Precisamos votar o Orçamento, esperamos que o Ministério da Economia possa buscar soluções enquanto não houver vacina ou reforço no Bolsa Família, para que possa suprir esses vulneráveis, com responsabilidade fiscal, e para não estourar as contas públicas."

Apoiado pelo PT, Baleia voltou a afirmar que sua candidatura não representa a oposição, mas, sim, "a independência" da Câmara. Seu principal adversário é Arthur Lira (Progressistas-AL), que tem apoio do Palácio do Planalto. "Nossa candidatura não é de oposição, mas é da independência. A Câmara tem que ter a defesa da democracia. Vacina tem que ser prioridade de todos."

Presidente da Central de Sindicatos Brasileiros (CSB), Antônio Neto criticou o governo Bolsonaro e disse confiar mais no Congresso para a solução de problemas do País. "O Congresso tem sido a instituição capaz de enfrentar os problemas do País diante da incapacidade e imbecilidade do Executivo. Se depender de Bolsonaro, permaneceremos no abismo e nosso povo sofrerá ainda mais."