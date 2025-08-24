Rio de Janeiro

Avós e mãe de Flávio Bolsonaro são vítimas de assalto em casa no RJ

Senador disse nas redes sociais que parentes foram feitos de reféns; PM recuperou carro roubado

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 16:16

RIO DE JANEIRO - Familiares do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tiveram a casa invadida por suspeitos neste domingo (24) em Resende, região sul do Rio de Janeiro. Na residênci, vivem os avós e a mãe do senador, Rogéria Nantes.

Rogéria é mãe dos três filhos mais velhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — Flávio, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o vereador pelo Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL).

Senado Flávio Bolsonaro Crédito: Edilson Rodrigues/Senado

A Polícia Militar confirmou a ocorrência. Flávio afirmou nas redes sociais que os familiares foram feitos reféns.

"Graças a Deus estão todos bem, mas foi mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva", escreveu.

Ainda segundo ele, suspeitos teriam perguntado onde a família guardava o "dinheiro que o Bolsonaro mandava" para os avós.

"Reviraram a casa inteira. Como não havia dinheiro, levaram alguns anéis e fugiram roubando o carro do meu avô", disse Flávio.

Segundo a Polícia Militar, equipes foram chamadas para ocorrência de roubo no bairro Vila Julieta e prestaram auxílio às vítimas, que não ficaram feridas. PMs fizeram buscas na região e encontraram o carro que havia sido roubado.

A Polícia Civil disse que iniciou investigação no 89º DP (Resende). Policiais fizeram perícia no local e agora buscam por imagens de câmeras de segurança da região para identificar os suspeitos.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta