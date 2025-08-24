Home
>
Brasil
>
Avós e mãe de Flávio Bolsonaro são vítimas de assalto em casa no RJ

Avós e mãe de Flávio Bolsonaro são vítimas de assalto em casa no RJ

Senador disse nas redes sociais que parentes foram feitos de reféns; PM recuperou carro roubado

YURI EIRAS

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 16:16

RIO DE JANEIRO - Familiares do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tiveram a casa invadida por suspeitos neste domingo (24) em Resende, região sul do Rio de Janeiro. Na residênci, vivem os avós e a mãe do senador, Rogéria Nantes.

Recomendado para você

Senador disse nas redes sociais que parentes foram feitos de reféns; PM recuperou carro roubado

Avós e mãe de Flávio Bolsonaro são vítimas de assalto em casa no RJ

No sorteio de sábado (23), 39 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 50.671,85 cada uma

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 35 milhões

Em 24 horas, o município registrou um acúmulo de 143,8 milímetros de chuva, fazendo o Arroio São Lourenço transbordar e invadir as residências que ficam próximas às margens

Chuvas causam destruição em 34 cidades gaúchas e deixam mais de 500 desalojados

Rogéria é mãe dos três filhos mais velhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — Flávio, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o vereador pelo Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL).

Senado Flávio Bolsonaro
Senado Flávio Bolsonaro Crédito: Edilson Rodrigues/Senado

A Polícia Militar confirmou a ocorrência. Flávio afirmou nas redes sociais que os familiares foram feitos reféns.

"Graças a Deus estão todos bem, mas foi mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva", escreveu.

Ainda segundo ele, suspeitos teriam perguntado onde a família guardava o "dinheiro que o Bolsonaro mandava" para os avós.

"Reviraram a casa inteira. Como não havia dinheiro, levaram alguns anéis e fugiram roubando o carro do meu avô", disse Flávio.

Segundo a Polícia Militar, equipes foram chamadas para ocorrência de roubo no bairro Vila Julieta e prestaram auxílio às vítimas, que não ficaram feridas. PMs fizeram buscas na região e encontraram o carro que havia sido roubado.

A Polícia Civil disse que iniciou investigação no 89º DP (Resende). Policiais fizeram perícia no local e agora buscam por imagens de câmeras de segurança da região para identificar os suspeitos.

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais