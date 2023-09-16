Avião com turistas cai no interior do Amazonas e deixa 14 mortos

SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO - Um avião caiu em Barcelos, a 400 km de Manaus, na tarde deste sábado (16), deixando ao menos 14 mortos. Não há sobreviventes, segundo a Defesa Civil estadual.

Entre as vítimas estavam 12 passageiros, piloto e copiloto, segundo informou o órgão. A capacidade da aeronave é para 18 pessoas. Ainda não foram divulgados oficialmente os nomes das vítimas.

Durante o pouso, chovia bastante na região onde o avião caiu, em Barcelos (AM) Crédito: Governo do Amazonas

O avião saiu de Manaus e transportava um grupo de turistas, todos brasileiros. Os passageiros estariam na região para a prática de pesca esportiva.

"Acabamos de concluir a retirada dos corpos. São todos brasileiros, turistas. Estamos no verão amazônico, época da prática da pesca esportiva. Provavelmente esse pessoal estava indo pescar no Rio Negro", afirmou o governador do Amazonas, Wilson Lima.

"Ele estava recebendo os turistas que vão a Barcelos para pescar esportivamente. Pelas informações que me passaram, preliminares, os passageiros do avião tinham chegado de Brasília. De Brasília para Manaus, e de Manaus para Barcelos", disse o prefeito de Barcelos, Edson de Paula Rodrigues Mendes, em entrevista ao Brasil Urgente, da Band.

Durante o pouso, chovia bastante. O piloto teria “errado o traçado da pista”, segundo o governador, e batido em alguma estrutura do aeroporto.

"Ele deve ter tocado o solo numa parte mais barrenta, e não havia as condições necessárias. Em tese, foi um pouso frustrado", afirmou o governador.

O avião saiu de Manaus com destino a Barcelos. Durante o pouso, chovia bastante. O piloto teria “errado o traçado da pista”, segundo o governador, e batido em alguma estrutura do aeroporto.

A aeronave pertencia à Manaus Aerotáxi. A empresa estava regular e tinha permissão para atuar em táxi aéreo, segundo registro da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil).

A FAB foi acionada para realizar perícia no local. A Força Aérea Brasileira informou que investigadores do SERIPA VII (Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) e do CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) realizarão o trabalho.

"Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e confirmação de dados, a preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação", diz a nota.

A Manaus Aerotáxi informou que "aeronave e tripulação envolvida no sinistro atendiam a todas as exigências da autoridade de aviação civil". "Estamos comprometidos em esclarecer todos os detalhes relacionados a este acidente.