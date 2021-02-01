Autor do gol do título da Libertadores, Breno Lopes está fora do Mundial

O atacante Breno Lopes, responsável por marcar o gol que deu o título da Copa Libertadores ao Palmeiras no último sábado, não jogará o Mundial de Clubes da Fifa. A ausência de seu nome foi constatada nesta segunda-feira, dia em que a Fifa divulgou a lista de jogadores relacionados para o torneio que será realizado no Catar.
Breno Lopes não pôde ser inscrito na competição, pois foi contratado pelo clube paulista após o fechamento da janela internacional de transferências. Em novembro, mês em que o atacante chegou ao Palmeiras, apenas negociações nacionais eram permitidas. A Fifa exige que os clubes participantes do Mundial inscrevam, no máximo, 23 jogadores.
Weverton, Jailson e Vinicius Silvestre foram relacionados pelo Palmeiras para a posição de goleiro, assim como os zagueiros Gustavo Gómez, Luan, Alan Empereur, Emerson Santos e Kuscevic. Nas laterais, Marcos Rocha, Mayke e Matías Viña preenchem a lista, enquanto que Danilo, Patrick de Paula, Felipe Melo, Gabriel Menino e Zé Rafael foram os volantes escolhidos pelo técnico português Abel Ferreira.
Raphael Veiga, Gustavo Scarpa e Lucas Lima completam o meio de campo e Luiz Adriano, Rony, Willian e Gabriel Veron, a lista de atacantes.
O Mundial de Clubes tem início previsto para esta quinta-feira. Tigres, do México, e Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, vão a campo às 11 horas (de Brasília), pelas quartas de final. O vencedor do duelo enfrenta o Palmeiras no próximo domingo, já pelas semifinais.