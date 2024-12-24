Atleta olímpica de snowboard morre aos 26 anos após avalanche na Suíça

Atleta suíça Sophie Hediger participou nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2022 Crédito: Reprodução/ Instagram

A federação de esqui da Suíça divulgou nesta terça-feira (24) que Sophie Hediger, da equipe suíça de snowboard cross nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim em 2022, morreu após uma avalanche em um resort nas montanhas do país.

O acidente aconteceu na segunda-feira (23) no resort Arosa, na Suíça. Hediger, de 26 anos, competiu nos Jogos de Pequim no snowboard cross feminino (terminou na 19ª posição) e por equipes mistas (ficou na 7ª colocação).

Hediger alcançou seus dois primeiros pódios em Copas do Mundo na temporada 2023-24. Seu melhor resultado foi um segundo lugar em St. Moritz em janeiro. A atleta treinava para conquistar uma medalha no Campeonato Mundial em casa, em Engadina, em março.

"Estamos chocados e nossos pensamentos estão com a família de Sophie, a quem oferecemos nossas mais profundas condolências", afirmou o CEO da Swiss-Ski, Walter Reusser, em um comunicado. "Ela perdeu a vida tragicamente, brutalmente e muito cedo."