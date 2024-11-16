Ataque a delator do PCC teve sinal de dentro do aeroporto de Guarulhos, diz delegada

"A ação levou sete segundos. Foi planejada, ensaiada e sincronizada com o sinal de alguém dentro do saguão", disse a delegada Ivalda Aleixo, titular do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).

Imagens das câmeras de segurança do aeroporto mostram o Volkswagen Gol preto passando em frente à área de embarque três vezes antes de parar atrás de um ônibus da GCM (Guarda Civil Metropolitana). Ou seja, os criminosos deram voltas ao redor do estacionamento do aeroporto antes de aguardar pela saída de Antônio Vinícius Gritzbach, 38, o alvo do ataque.

Antônio Vinícius Lopes Gritzbach Crédito: Divulgação/Polícia Civil

O carro deu ré e se preparou para sair, avançando devagar até o momento em que conseguiriam pegar Gritzbach de frente, na calçada que separa as duas pistas na área de desembarque do Terminal 2.

"Quando recebe o sinal, vai bem devagar e passa pelo ônibus da GCM, e então consegue pegar o Vinícius", disse Ivalda. Para confirmar que o carro deu voltas ao redor do estacionamento e sincronizou a ação com um sinal, a equipe do DHPP analisou imagens tanto da pista que dá acesso à área de desembarque e quanto da plataforma. "Alguém dá o sinal na saída do Vinícius."

Nesse momento, Gritzbach estava atravessando o portão do Terminal 2 acompanhado da namorada, Maria Helena Antunes, e um policial militar que fazia sua escolta e estava armado.

A conclusão aponta para a participação de mais uma pessoa no ataque além dos criminosos no carro. A defesa de Gritzbach já especulou, por exemplo, que pudesse haver alguém o seguindo no voo ou que poderia haver algum tipo de geolocalização na caixa de joias que ele levava na bagagem.

O ataque completou nesta sexta-feira (15) uma semana sem nenhum suspeito preso.

Policiais militares e civis foram afastados de suas funções, seja por cometer infração disciplinar ao integrar a escolta particular do empresário que era o alvo do ataque, ou por terem sido delatados por ele.

Até esta sexta, a polícia dizia que não havia identificado os criminosos que executaram o crime. Nesta parte do inquérito, por enquanto a polícia já conseguiu encontrar o carro usado pelos assassinos e confirmar que armas apreendidas no veículo são as mesmas atingiram as vítimas. Além de Gritzbach, o motorista de aplicativo Celso Araújo Sampaio de Novais, 41, também foi atingido e morto.

Delator do PCC (Primeiro Comando da Capital) e de policiais, Gritzbach fez denúncias contra policiais civis à Corregedoria do órgão, e foi assassinado ao voltar de uma viagem ao Nordeste. Embora tivesse uma escolta particular formada por quatro policiais militares, apenas dois agentes, que não reagiram, estavam próximos dele no momento.

Em um acordo de delação premiada, ele acusou policiais civis de exigirem R$ 40 milhões em troca do encerramento do inquérito que investigava sua participação na morte de dois integrantes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital)

Gritzbach era o principal suspeito de ser mandante do assassinato de Anselmo Becheli Santa Fausta, o Cara Preta, em dezembro de 2021 na zona leste de São Paulo.