Associação Médica promete ir à Justiça contra revalidação de diplomas

Para eles, a proposta é "ilegal", pois fere a Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Agência Estado

Publicado em 20 de julho de 2019 às 19:37

 - Atualizado há 6 anos

ES - Vila Velha - Diplomas de cursos feitos pela coach Fabíola Saquetto Crédito: Carlos Alberto Silva - GZ

A Associação Médica Brasileira (AMB) promete ir à Justiça contra a proposta do Ministério da Educação (MEC) de autorizar faculdades particulares a participarem do processo de revalidação de diplomas médicos obtidos no exterior.

Como mostrou o jornal O Estado de S. Paulo nesta quinta (18), o MEC quer que instituições de ensino privadas possam oferecer complementação de disciplinas a médicos formados em universidades estrangeiras que queiram revalidar o diploma no Brasil. Hoje, somente universidades públicas são autorizadas a executar todo o processo.

