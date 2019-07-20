Associação Médica promete ir à Justiça contra revalidação de diplomas

Publicado em 20 de julho de 2019 às 19:37
- Atualizado há 6 anos
A Associação Médica Brasileira (AMB) promete ir à Justiça contra a proposta do Ministério da Educação (MEC) de autorizar faculdades particulares a participarem do processo de revalidação de diplomas médicos obtidos no exterior.
Como mostrou o jornal O Estado de S. Paulo nesta quinta (18), o MEC quer que instituições de ensino privadas possam oferecer complementação de disciplinas a médicos formados em universidades estrangeiras que queiram revalidar o diploma no Brasil. Hoje, somente universidades públicas são autorizadas a executar todo o processo.
