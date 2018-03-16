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Insegurança

Assassinato de vereadora é desafio para intervenção que completa um mês no Rio

Ação decidida em Brasília completa um mês nesta sexta-feira sem apresentar resultados expressivos

Publicado em 16 de Março de 2018 às 13:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2018 às 13:25
Dar uma resposta rápida e eficiente ao brutal assassinato da vereadora Marielle Franco tornou-se o mais imediato desafio da intervenção federal na segurança pública do Rio. Apresentada como "jogada de mestre" pelo governo federal, a ação decidida em Brasília completa nesta sexta-feira (16) um mês sem apresentar resultados expressivos. E, agora, com um crime brutal e de repercussão internacional para resolver. A ação dos criminosos, segundo especialistas, é vista como uma afronta às autoridades, passando a ideia de que nada pode detê-los.
A vereadora Marielle Franco (PSOL), que foi morta a tiros no Rio Crédito: Thais Alvarenga/Reprodução Facebook
"Há grande perplexidade em todos nós, mas talvez esse crime seja o grande divisor de águas da intervenção", diz o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio de Janeiro (OAB-RJ), Felipe Santa Cruz.
"Todo assassinato é grave, mas, quando matam uma ativista do tamanho da Marielle, só há dois caminhos: ou reafirmamos que vivemos numa democracia plena, em que as instituições funcionam, ou vamos seguir o caminho de tantos outros países do continente, com instituições fragilizadas, e onde militantes são executados no meio da rua impunemente."
Pesquisadora da violência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), Alba Zaluar vê o crime como uma tentativa de afronta às forças de segurança. "Com muita audácia, esse assassinato é uma forma de tentar sabotar a intervenção e de chocar a população. O que apavora é a generalidade da vingança contra quem não fez nenhum mal diretamente reconhecível a seus assassinos", afirma. "Escolheram a vítima para causar impacto. E conseguiram."
A criminalista Maíra Fernandes, da Comissão da Mulher do Instituto dos Advogados do Brasil e parceira de militância de Marielle há quase 20 anos, demonstra ceticismo. "Um crime bárbaro, contra uma vereadora, no Rio, após ela ter denunciado, sábado passado, a atuação da PM na favela de Acari. O que a intervenção vai fazer?", questiona ela, em referência à publicação nas redes sociais feita por Marielle. Na internet, a vereadora também vinha se posicionando contra o uso das Forças Armadas na segurança.
GOVERNO
O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, deu entrevista na noite desta quinta-feira (15), no Centro Integrado de Comando e Controle do Rio. Perguntado se achava que o crime poderia simbolizar fracasso da intervenção, ele reagiu, mas reconheceu dificuldades. "A intervenção nunca se propôs a fazer mágica", declarou. "A intervenção se propôs a trabalho, trabalho e trabalho. A intervenção, até aqui, tem procurado fortalecer e reestruturar as polícias."
Rio de Janeiro - O corpo da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes deixa Câmara do Rio sob aplausos e pedidos por justiça (Fernando Frazão/Agência Brasil) Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun disse que o episódio "é mais uma evidência" de que o governo federal "está no caminho certo" ao decretar a medida.
Em nota, o interventor federal, general Walter Braga Netto, afirmou repudiar "ações criminosas como a que culminou na morte da vereadora Marielle Franco e de Anderson Gomes". Ainda segundo a nota, ele acompanha o caso em contato permanente com o secretário de Segurança, general Richard Nunes.
Nesta quinta-feira, militares repetiram o procedimento das últimas semanas: foram à comunidade do Viradouro, em Niterói, na Grande Rio, que foi cercada e teve desobstruídas vias antes bloqueadas por traficantes. A ação repetiu o que foi feito várias vezes na favela Vila Kennedy, zona oeste carioca, onde os bandidos restabelecem as barreiras após o fim das operações.

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