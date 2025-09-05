Julgamento no STF

Após reunião com Lula, Múcio diz que Forças Armadas respeitarão decisão sobre Bolsonaro

Ministro da Defesa deu declarações após almoço com o presidente e os comandantes das Forças Armadas

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 19:55

BRASÍLIA - O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou que as Forças Armadas irão respeitar a decisão da Justiça brasileira no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), acusado, entre outros crimes, de participar da trama golpista em 2022. A fala aconteceu após almoço com o presidente Lula (PT) e comandantes.

"O lema das Forças Armadas é respeitar a decisão da justiça. Esse assunto é um problema da justiça e da política. As Forças Armadas são uma coisa diferente, servem ao país. Então nós somamos conscientes de que tínhamos que passar por isso tudo. Estamos serenos e aguardando o veredicto", disse.

Apesar da declaração, Múcio afirmou que este não foi o tema principal do almoço.

José Múcio disse que anistia a militares e demais envolvidos cabe ao Congresso Crédito: Ricardo Stuckert / PR

Questionado, o ministro também disse que a deliberação sobre anistiar militares e demais envolvidos nos ataques de 8 de janeiro cabe ao Congresso Nacional. Há atualmente um projeto que tramita na Câmara dos Deputados sobre a questão.

"Acho que se for discutir de uma forma construtiva e não para Poder concorrer com Poder, para fazer avaliação de força de quem manda mais, eu acho que essa queda de braço não serve ao país", afirmou.

"Nós estamos numa hora em que a gente precisa juntar todo mundo para construir esse país. Nós todos que estamos nas funções que ocupamos daqui a alguns anos nós estamos fora disso. Então, precisamos fazer reconstruir a fraternidade desse país, os políticos entenderem que precisam se juntar para construir uma grande dança", disse.

