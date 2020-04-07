Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Após Mandetta ter demissão avaliada, comunidade médica se mobiliza por ministro
Tensão

Após Mandetta ter demissão avaliada, comunidade médica se mobiliza por ministro

Entidades que entendem que as medidas adotadas pela pasta estão de acordo com as evidências e os critérios consolidados até o momento, se manifestaram em apoio ao ministro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 08:06

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 08:06

Ministro de Estado da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, durante videoconferência com Governadores do Sudeste
Ministro de Estado da Saúde, Luiz Henrique Mandetta Crédito: Marcos Corrêa/PR
Após um dia tenso, em que teve seu passe cobiçado por governadores, diante da possibilidade de que fosse demitido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Luiz Henrique Mandetta comunicou nesta segunda (6), em fala à imprensa ao lado de seus assessores no Ministério da Saúde, que permanecerá no cargo.
No domingo (5), o presidente disse que não temeria usar a caneta contra membros do governo que tinham virado estrelas; mesmo a alta da Bolsa e a queda do dólar foram interrompidas pela possibilidade. Como resposta, a comunidade médico científica demonstrou apoio a ele ao longo desta segunda.
Entidades que entendem que as medidas adotadas pela pasta estão de acordo com as evidências e os critérios consolidados até o momento e se manifestaram em apoio do ministro.
O presidente na Associação Paulista de Medicina, José Luiz Gomes do Amaral, disse à reportagem que não conseguiria pensar em um motivo que justificasse a demissão.

Veja Também

Limparam até as minhas gavetas, diz Mandetta ao anunciar permanência na Saúde

"Nós estamos justamente preocupados com a ascensão da epidemia. Tudo vem sendo preparado, e muito bem preparado, bem articulado, para que pudéssemos mitigar este momento, nesta fase. Portanto não consigo imaginar uma razão, por menor que seja, que pudesse justificar [sua saída]", disse.
Ainda no início desta segunda, a associação alertou para o risco de demissão de Mandetta. A nota oficial expressava apoio da entidade ao ministro e o caracterizava como incansável e fiel ao juramento hipocrático.
Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências, concorda com Amaral. "Substituir a estrutura de comando em plena batalha fragilizaria o combate, com um custo elevado para a sociedade", diz.
Segundo ele, países que demoraram a adotar o isolamento social, como o Reino Unido, têm apresentado um número maior de mortes e um quadro mais grave em comparação às nações que adotaram medidas mais rígidas contra a crise do coronavírus.
"Substituir a estrutura de comando em plena batalha fragilizaria o combate, com um custo elevado para a sociedade"
Luiz Davidovich - Presidente da Academia Brasileira de Ciências
Um dos principais pontos de desentendimento entre o presidente e o ministro se refere à forma deplicar o isolamento social.
Bolsonaro defende que as medidas sejam mais leves, apoiando o isolamento vertical --apartando do convívio social somente grupos de risco-- e a reabertura do comércio. As medidas restritivas, contudo, são aprovadas pela maior parte da população.
A exposição na mídia e a alta na popularidade do ministro são compreensíveis, na opinião Gilmar Fernandes do Prado, presidente da Academia Brasileira de Neurologia.
"Há uma evidente exposição dele nesse momento junto à mídia, e o modo viciado de se fazer política no Brasil faz presumir que pessoas populares possam representar perigo aos interesses de alguns grupos."

Veja Também

Mandetta testa força com pronunciamento em resposta a Bolsonaro

Para ele, o Brasil está ganhando a batalha contra o vírus. Até agora, o país já registrou 553 mortes e mais de 12 mil casos confirmados da covid-19.
O Conselho Federal de Enfermagem também manifestou seu apoio ao ministro.
Segundo o órgão declarou, em nota, as medidas de isolamento adotadas atualmente no Brasil são necessárias para preservar o sistema de saúde e melhor atender aos pacientes.
"Principalmente", diz o texto, "considerando o atual cenário de escassez de respiradores e equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde."

Veja Também

O que pretende o presidente Jair Bolsonaro?

O presidente da Academia Nacional de Medicina divulgou um vídeo manifestando apoio ao ministro, "que de todas as maneiras e com apoio de todas as evidências científicas, vem fazendo o melhor para o país".
Associações brasileiras de especialidades médicas, como pediatria e dermatologia, também engrossaram o coro pelo ministro ao longo do dia.
Amaral, da Associação Paulista de Medicina, diz que não consegue imaginar um nome para substituir Mandetta e que um de seus méritos é saber comunicar-se com a população.
"Se nós sairmos desse caminho [de contenção da pandemia], temos é que torcer para que todos [no mundo] estejam errados, e nós certos, o que não é um bom posicionamento. Isso me preocupa", completa.

Veja Também

ES tem 25 pacientes internados em UTIs com coronavírus

Coronavírus: Ufes mantém aulas presenciais suspensas até o dia 30 de abril

12 unidades sentinelas fazem testes e mapeiam o coronavírus no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados