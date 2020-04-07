Após Mandetta ter demissão avaliada, comunidade médica se mobiliza por ministro

Ministro de Estado da Saúde, Luiz Henrique Mandetta Crédito: Marcos Corrêa/PR

Após um dia tenso, em que teve seu passe cobiçado por governadores, diante da possibilidade de que fosse demitido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) , Luiz Henrique Mandetta comunicou nesta segunda (6), em fala à imprensa ao lado de seus assessores no Ministério da Saúde , que permanecerá no cargo.

No domingo (5), o presidente disse que não temeria usar a caneta contra membros do governo que tinham virado estrelas; mesmo a alta da Bolsa e a queda do dólar foram interrompidas pela possibilidade. Como resposta, a comunidade médico científica demonstrou apoio a ele ao longo desta segunda.

Entidades que entendem que as medidas adotadas pela pasta estão de acordo com as evidências e os critérios consolidados até o momento e se manifestaram em apoio do ministro.

O presidente na Associação Paulista de Medicina, José Luiz Gomes do Amaral, disse à reportagem que não conseguiria pensar em um motivo que justificasse a demissão.

"Nós estamos justamente preocupados com a ascensão da epidemia. Tudo vem sendo preparado, e muito bem preparado, bem articulado, para que pudéssemos mitigar este momento, nesta fase. Portanto não consigo imaginar uma razão, por menor que seja, que pudesse justificar [sua saída]", disse.

Ainda no início desta segunda, a associação alertou para o risco de demissão de Mandetta. A nota oficial expressava apoio da entidade ao ministro e o caracterizava como incansável e fiel ao juramento hipocrático.

Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências, concorda com Amaral. "Substituir a estrutura de comando em plena batalha fragilizaria o combate, com um custo elevado para a sociedade", diz.

Segundo ele, países que demoraram a adotar o isolamento social, como o Reino Unido, têm apresentado um número maior de mortes e um quadro mais grave em comparação às nações que adotaram medidas mais rígidas contra a crise do coronavírus.

"Substituir a estrutura de comando em plena batalha fragilizaria o combate, com um custo elevado para a sociedade" Luiz Davidovich - Presidente da Academia Brasileira de Ciências

Um dos principais pontos de desentendimento entre o presidente e o ministro se refere à forma deplicar o isolamento social.

Bolsonaro defende que as medidas sejam mais leves, apoiando o isolamento vertical --apartando do convívio social somente grupos de risco-- e a reabertura do comércio. As medidas restritivas, contudo, são aprovadas pela maior parte da população.

A exposição na mídia e a alta na popularidade do ministro são compreensíveis, na opinião Gilmar Fernandes do Prado, presidente da Academia Brasileira de Neurologia.

"Há uma evidente exposição dele nesse momento junto à mídia, e o modo viciado de se fazer política no Brasil faz presumir que pessoas populares possam representar perigo aos interesses de alguns grupos."

Para ele, o Brasil está ganhando a batalha contra o vírus. Até agora, o país já registrou 553 mortes e mais de 12 mil casos confirmados da covid-19.

O Conselho Federal de Enfermagem também manifestou seu apoio ao ministro.

Segundo o órgão declarou, em nota, as medidas de isolamento adotadas atualmente no Brasil são necessárias para preservar o sistema de saúde e melhor atender aos pacientes.

"Principalmente", diz o texto, "considerando o atual cenário de escassez de respiradores e equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde."

O presidente da Academia Nacional de Medicina divulgou um vídeo manifestando apoio ao ministro, "que de todas as maneiras e com apoio de todas as evidências científicas, vem fazendo o melhor para o país".

Associações brasileiras de especialidades médicas, como pediatria e dermatologia, também engrossaram o coro pelo ministro ao longo do dia.

Amaral, da Associação Paulista de Medicina, diz que não consegue imaginar um nome para substituir Mandetta e que um de seus méritos é saber comunicar-se com a população.