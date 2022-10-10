Após encontros com Lula e Bolsonaro, Datena se diz neutro no segundo turno

Datena reuniu com Lula e Bolsonaro, que estão no segundo turno da disputa presidencial

O apresentador de TV, no entanto, já havia declarado sua neutralidade no segundo turno na semana passada, quando se reuniu com Bolsonaro no Palácio da Alvorada.

Datena flerta com a política há algum tempo. Ao longo das últimas eleições, o apresentador já manifestou interesse em concorrer a diferentes cargos políticos. Seu nome costuma aparecer bem posicionado nas pesquisas de intenção de voto, mas ele nunca chegou a concorrer.