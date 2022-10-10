Após encontros com Lula e Bolsonaro, Datena se diz neutro no segundo turno

SÃO PAULO - Após se encontrar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no último domingo (9), e com o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), na última sexta-feira (7), o apresentador José Luiz Datena reafirmou sua posição de neutralidade no segundo turno das eleições de 2022.
Lula e Datena se reuniram para jantar na casa do ex-governador Márcio França (PSB), em São Paulo. O encontro foi registrado nas redes sociais dos dois políticos.
O apresentador de TV, no entanto, já havia declarado sua neutralidade no segundo turno na semana passada, quando se reuniu com Bolsonaro no Palácio da Alvorada.
"A Band, minha empresa, é neutra. Não posso me posicionar em apoio direto ao presidente. Nem o presidente Bolsonaro, nem o presidente Lula, porque na realidade sou jornalista", afirmou o apresentador após o encontro no Palácio da Alvorada na semana passada.
Datena flerta com a política há algum tempo. Ao longo das últimas eleições, o apresentador já manifestou interesse em concorrer a diferentes cargos políticos. Seu nome costuma aparecer bem posicionado nas pesquisas de intenção de voto, mas ele nunca chegou a concorrer.
Neste ano, o jornalista aparecia em primeiro lugar nos levantamentos feitos para o Senado de São Paulo. Apesar do apoio explícito de Jair Bolsonaro, Datena mais uma vez abriu mão da política para continuar sua carreira na televisão.