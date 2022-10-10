Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Após encontros com Lula e Bolsonaro, Datena se diz neutro no segundo turno
Eleições 2022

Após encontros com Lula e Bolsonaro, Datena se diz neutro no segundo turno

Apresentador de TV afirma que precisa respeitar a posição de neutralidade da Band, onde trabalha, na disputa presidencial
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 out 2022 às 16:07

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 16:07

SÃO PAULO - Após se encontrar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no último domingo (9), e com o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), na última sexta-feira (7), o apresentador José Luiz Datena reafirmou sua posição de neutralidade no segundo turno das eleições de 2022.
Lula e Datena se reuniram para jantar na casa do ex-governador Márcio França (PSB), em São Paulo. O encontro foi registrado nas redes sociais dos dois políticos.
Datena com Lula e Bolsonaro
Datena reuniu com Lula e Bolsonaro, que estão no segundo turno da disputa presidencial Crédito: Ricardo Stuckert / PT e Redes Sociais
Ao site Metrópoles, Datena afirmou que o encontro foi positivo e confidenciou um conselho que deu a Lula: ignorar os ataques feitos por Bolsonaro. De acordo com Márcio França, o jornalista afirmou que Lula sairia vitorioso das eleições.
O apresentador de TV, no entanto, já havia declarado sua neutralidade no segundo turno na semana passada, quando se reuniu com Bolsonaro no Palácio da Alvorada.
"A Band, minha empresa, é neutra. Não posso me posicionar em apoio direto ao presidente. Nem o presidente Bolsonaro, nem o presidente Lula, porque na realidade sou jornalista", afirmou o apresentador após o encontro no Palácio da Alvorada na semana passada.
Datena flerta com a política há algum tempo. Ao longo das últimas eleições, o apresentador já manifestou interesse em concorrer a diferentes cargos políticos. Seu nome costuma aparecer bem posicionado nas pesquisas de intenção de voto, mas ele nunca chegou a concorrer.
Neste ano, o jornalista aparecia em primeiro lugar nos levantamentos feitos para o Senado de São Paulo. Apesar do apoio explícito de Jair Bolsonaro, Datena mais uma vez abriu mão da política para continuar sua carreira na televisão.

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES

Casagrande e Manato reúnem de sindicalistas a ex-candidatos em busca de apoio

Manato ganha apoio de Erick e Amaro; Casagrande, da Rede e do presidente da OAB-ES

Veja votos para Senado por bairros de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica

Política não se discute? As famílias divididas entre Lula e Bolsonaro no ES

Quem mais ganhou e quem mais perdeu votos de 2018 para 2022 no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Lula PT Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro diz que Moraes vai desequilibrar eleições a partir do STF
Imagem de destaque
Idoso é agredido após carro atropelar cavalo na ES 315 em Boa Esperança
Deputado federal Gilson Daniel
Deputado do ES é derrotado e petista será novo ministro do TCU

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados