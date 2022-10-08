Casagrande e Manato reúnem de sindicalistas a ex-candidatos em busca de apoio

Casagrande (PSB) e Manato (PL) reuniram apoiadores neste sábado (8) em eventos de campanha na disputa ao governo do Estado Crédito: Divulgação

Tentando ampliar o apoio e conquistar mais votos na disputa pelo Palácio Anchieta no segundo turno, os candidatos ao governo do Estado Carlos Manato (PL) e Renato Casagrande (PSB) aproveitaram o sábado (8) para promover encontros que reuniram de sindicalistas a ex-candidatos.

Um dos eventos aconteceu no Clube dos Oficiais, em Vitória, onde Manato recebeu o apoio de três ex-candidatos que também disputaram a vaga de gestor estadual no primeiro turno: o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon, o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos e o empresário Aridelmo Teixeira.

Participaram ainda do encontro o senador eleito Magno Malta (PL), o deputado federal Neucimar Fraga, que não conseguiu se reeleger, e Tenente Assis, que não venceu a disputa para a Câmara, além de lideranças partidárias, religiosas e comunitárias.

Carlos Manato (PL) com ex-candidatos e lideranças partidárias e religiosas Crédito: Assessoria Carlos Manato(PL)

Nesta semana, Manato já havia obtido também o apoio do presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Erick Musso (Republicanos), e do deputado federal Amaro Neto (Republicanos), reeleito para o cargo neste ano.

Em entrevista para A Gazeta, Amaro afirmou que é amigo e aliado de Manato há anos e lembrou que estiveram juntos quando ele concorreu à Prefeitura de Vitória, em 2016. "Acredito no projeto que ele defende para nosso Estado e me coloco à disposição para contribuir com este novo momento do Espírito Santo", frisou o deputado federal.

Já o presidente da Assembleia ressaltou que sempre defendeu um projeto de renovação, "com equilíbrio e responsabilidade". Para Erick Musso, "Manato representa essa ideia". Ele chegou a se colocar como pré-candidato ao governo do Estado, mas recuou da disputa ao Palácio Anchieta e concorreu ao Senado, também sem êxito.

Presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, declara apoio a Casagrande; Erick Musso (Republicanos) vai caminhar com Manato (PL) Crédito: Montagem A Gazeta/Reprodução Instagram @casagrande_es @manato

CASAGRANDE: APOIO DE SINDICATOS E SINDICALISTAS

Na manhã deste sábado (8), o governador Renato Casagrande (PSB), candidato à reeleição, recebeu o apoio de diversos sindicatos e sindicalistas em evento realizado em Vitória.

Participaram do encontro o senador Fabiano Contarato, que surgiu como pré-candidato ao Palácio Anchieta, mas recuou, a deputada federal eleita Jackeline Rocha; o deputado estadual eleito João Coser e a vereadora de Vitória Karla Coser, além de representantes de diversos sindicatos.

Renato Casagrande (PSB) em encontro com sindicalistas e candidatos eleitos Crédito: Hélio Filho

O jornalista Philipe Lemos, que disputou uma vaga de deputado federal, mas não se elegeu, também foi às redes sociais neste sábado (8) pedir apoio para a reeleição do governador.

“Olhando para as opções, não há dúvidas de que o nosso governador é o mais preparado e que aponta para o futuro que a gente confia”, disse.

Nesta semana, Casagrande também recebeu o apoio da Rede Sustentabilidade, sigla que defende a eleição do ex-presidente Lula (PT) na disputa presidencial. O partido, que está oficialmente na coligação liderada pelo petista em âmbito nacional e federado com o Psol em todo o Brasil, divulgou nota com apoio a Casagrande no segundo turno no Espírito Santo.

Na vídeo de apoio ao candidato do PSB, a direção estadual da Rede afirma que a conjuntura nacional se repete no Espírito Santo e "não há como equiparar um gestor que respeita a democracia, luta pelo fortalecimento da ciência e acredita na construção de um Estado forte com um aventureiro que se apoia no discurso de ódio, armamentista e irresponsável".

Vale lembrar que o partido, que no primeiro turno das eleições estaduais teve Audifax Barcelos como candidato a governador, o qual fez muitas críticas a Casagrande, ainda declara que apresentou propostas focadas nas pautas ambientais e sociais para serem incluídas no programa de governo de Casagrande, "acreditando que é a única esperança de progresso para o Espírito Santo".

Outro apoio veio do presidente estadual da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho. Em entrevista para A Gazeta, informou que se decidiu com base no trabalho apresentado por Casagrande durante a gestão do governo do Estado.

"A pandemia foi um desafio muito grande e ele soube conduzir o Estado. Como todo governante, não é perfeito, mas é a melhor opção para o Espírito Santo neste momento", frisou.

No primeiro turno das Eleições 2022, Casagrande conquistou 976.652 votos, o que representa 46,94% dos votos válidos, enquanto Manato registrou 800.598 votos, alcançando 38,48% dos votos válidos.