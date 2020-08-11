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Saúde

Anvisa quer reforçar medidas contra Covid-19 em aeroportos e aeronaves

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vai abrir uma consulta pública sobre o reforço nas estratégias de combate à Covid-19 nos locais

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 17:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 17:31
Secretaria de Saúde do Rio combate coronavírus nos aeroportos
Secretaria de Saúde do Rio combate coronavírus nos aeroportos Crédito: Fernando Frazão | Agência Brasil
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vai abrir uma consulta pública sobre o reforço nas estratégias de combate à covid-19 em aeroportos e aeronaves. O texto com a proposta de resolução será publicado em breve no Diário Oficial da União, estabelecendo prazo de 15 dias para o envio de contribuições.
A medida visa dar plenas condições aos fiscais da vigilância sanitária de cumprirem a Portaria Interministerial 1/2020, que prevê a restrição excepcional e temporária da entrada e saída de estrangeiros no país, conforme recomendação técnica da Anvisa, informou o órgão, por meio de nota.
De acordo com a agência, o objetivo é dar suporte regulatório aos fiscais que atuam em aeroportos para que possam determinar e exigir certas condutas de passageiros, instalações comerciais e responsáveis pelos meios de transporte, de forma a controlar a disseminação do novo coronavírus.
A proposta de regulamentação, segundo o comunicado, também busca reforçar medidas de combate à pandemia, incluindo o uso de máscaras, a adoção de distanciamento social e a higienização das mãos.

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