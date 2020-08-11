Brasil ainda não superou pandemia e precisa avançar em testes, diz Opas

Testagem do coronavírus na cidade de São Paulo Crédito: Rovena Rosa/ Agência Brasil

Durante entrevista coletiva da entidade, Espinal disse que alguns dados recentes poderiam mostrar que a curva de contágios no Brasil caminharia para um "achatamento". Segundo ele, porém, os números do país também sugerem "inconsistência" e mostrariam a necessidade de que se aumentem os testes para haver um panorama mais claro sobre a doença. "Não pensemos que o Brasil está fora do problema", advertiu.

Espinal disse que é preciso levar em conta o tamanho do território, com algumas regiões em situação pior do que outras. Ele citou "alto número de casos e de mortalidade" em Estados como "São Paulo, Minas Gerais e outros". "Ainda não é uma curva que podemos dizer que está achatada", afirmou sobre o quadro geral dos novos casos em solo brasileiro.

Diretor assistente da Opas, Jarbas Barbosa falou sobre a situação mexicana. Segundo ele, o país também precisa ampliar os esforços para testar mais casos suspeitos da doença. "Há Estados do México com tendência muito forte de crescimento da covid-19", notou.