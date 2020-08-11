Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Brasil ainda não superou pandemia e precisa avançar em testes, diz Opas
Coronavírus

Brasil ainda não superou pandemia e precisa avançar em testes, diz Opas

Diretor do Departamento de Doenças Transmissíveis da organização, disse nesta terça-feira (11) que é 'crucial continuar a implementar' testes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 14:40

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 14:40

Testagem do coronavírus m São Paulo
Testagem do coronavírus na cidade de São Paulo Crédito: Rovena Rosa/ Agência Brasil
Diretor do Departamento de Doenças Transmissíveis da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Marcos Espinal afirmou nesta terça (11) que o Brasil ainda tem "uma alta taxa de positivos nos testes para covid-19, em alguns Estados de mais de 20%" do total realizado. Diante disso, ele disse que é "crucial continuar a implementar" testes, aumentando sua disponibilidade em solo nacional. "É preciso garantir que os testes estejam amplamente disponíveis para a população", ressaltou.
Durante entrevista coletiva da entidade, Espinal disse que alguns dados recentes poderiam mostrar que a curva de contágios no Brasil caminharia para um "achatamento". Segundo ele, porém, os números do país também sugerem "inconsistência" e mostrariam a necessidade de que se aumentem os testes para haver um panorama mais claro sobre a doença. "Não pensemos que o Brasil está fora do problema", advertiu.
Espinal disse que é preciso levar em conta o tamanho do território, com algumas regiões em situação pior do que outras. Ele citou "alto número de casos e de mortalidade" em Estados como "São Paulo, Minas Gerais e outros". "Ainda não é uma curva que podemos dizer que está achatada", afirmou sobre o quadro geral dos novos casos em solo brasileiro.

Veja Também

Não há motivo para alívio nos números brasileiros de coronavírus, diz OMS

Diretor assistente da Opas, Jarbas Barbosa falou sobre a situação mexicana. Segundo ele, o país também precisa ampliar os esforços para testar mais casos suspeitos da doença. "Há Estados do México com tendência muito forte de crescimento da covid-19", notou.
Em outro momento da coletiva, Barbosa foi questionado sobre a possibilidade de que a vacina BCG pudesse dar algum tipo de imunidade para o novo coronavírus. Segundo ele, o tema é alvo de vários estudos, mas não há nenhuma conclusão até agora para apoiar essa conclusão. "De modo algum quem tomou essa vacina pode se considerar seguro contra a covid", disse.

Veja Também

Coronavírus: tomar mais de uma vacina não significa maior proteção

Mortes por coronavírus no Brasil dizimariam 12 cidades do ES juntas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados