Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Anvisa é comunicada de interrupção dos testes para vacina contra Covid da Johnson & Johnson
Coronavírus

Anvisa é comunicada de interrupção dos testes para vacina contra Covid da Johnson & Johnson

Em nota 'a empresa informa que o estudo foi temporariamente interrompido devido a um evento adverso grave ocorrido em um voluntário no exterior'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 11:57

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 11:57

Vacina russa para a Covid-19, chamada Sputnik V, pode ser categorizada como candidata
A Anvisa também relata que a inclusão do primeiro voluntário no estudo para a vacina no Brasil ocorreu no dia 9 deste mês Crédito: Andre Melo Andrade/Immagini/Folhapress
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu nesta terça-feira (13) um comunicado da empresa Janssen-Cilag - divisão farmacêutica da Johnson & Johnson  informando da interrupção dos testes da vacina contra o novo coronavírus, por conta de um "evento adverso grave".
Em nota, a agência brasileira afirma que ainda não obteve mais informações, pois o processo está marcado por sigilo.
"Nesse comunicado, a empresa informa que o estudo foi temporariamente interrompido devido a um evento adverso grave ocorrido em um voluntário no exterior. Maiores detalhes sobre o evento e o estado de saúde do voluntário permanecem em sigilo", informa o texto da nota.
"O estudo continuará interrompido até que haja investigação de causalidade por parte do Comitê Independente de Segurança, como parte dos procedimentos de Boas Práticas Clínicas", informa o texto.

Veja Também

Vacina falsa contra Covid-19 é vendida em Niterói, alerta Anvisa

A Anvisa também relata que a inclusão do primeiro voluntário no estudo para a vacina no Brasil ocorreu no dia 9 deste mês. Novas inclusões só poderão ocorrer com eventual autorização da agência brasileira, "que procederá com a análise dos dados da investigação e decidirá pela continuidade ou interrupção permanente do estudo clínico, com base nos dados de segurança e avaliação "risco/benefício", afirma a nota.
O estudo clínico de fase 3 da vacina da Janssen, braço do laboratório Johnson & Johnson (J&J), teve de ser pausado nos Estados Unidos devido a um efeito adverso severo em um voluntário.
A informação foi divulgada pela própria empresa na noite da última segunda-feira (12).
A reação, ainda não identificada até o momento, foi chamada de "doença inexplicável" no comunicado da farmacêutica.

Veja Também

OMS espera 2 bilhões de vacinas distribuídas até o final de 2021 pelo Covax

A empresa também acrescentou que a doença seria analisada e avaliada por um conselho independente de segurança e monitoramento de dados, para aferir se os sintomas foram relacionados à vacina ou não. Não se sabe até o momento se o voluntário recebeu a dose com o imunizante ou com placebo.
Ainda segundo o comunicado da empresa, "eventos adversos - doenças, acidentes, entre outros - até mesmo os mais severos são uma parte esperada de qualquer ensaio clínico, principalmente grandes ensaios [com muitos participantes envolvidos]. Com base no nosso compromisso sério à segurança, todos os ensaios clínicos conduzidos pela Janssen possuem diretrizes predefinidas. Isso assegura que todos os nossos estudos possam ser pausados caso qualquer evento adverso sério não esperado que possa estar relacionado à vacina ou droga em estudo for reportado, para podermos fazer uma revisão cuidadosa de toda a informação médica antes de decidir pela retomada do estudo."
Os estudos da vacina haviam sido iniciados pela Janssen-Cilag em julho, nos Estados Unidos e na Bélgica. No fim de setembro, a empresa anunciou que iniciaria a fase 3 dos testes clínicos de sua vacina "etapa final" em diversos países.
A vacina da J&J não foi a primeira que teve seu estudo pausado devido a uma reação com um voluntário. Em setembro, a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca também foi interrompida temporariamente devido a um efeito adverso severo em um dos voluntários.
A participante, uma mulher no Reino Unido que tomou a vacina, e não o placebo, apresentou sintomas neurológicos consistentes com uma inflamação espinhal rara, chamada mielite transversa.
O caso foi avaliado por um comitê especialista externo, segundo a farmacêutica e, após a avaliação, foi concluído seguro retomar os estudos.

Veja Também

Covid-19: China anuncia que participará de consórcio global para garantir vacina

Moderna diz que não vai restringir patente de sua vacina enquanto pandemia durar

Covid-19: vacina de Oxford chega em janeiro, diz Pazuello

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: direitistas Keiko Fujimori e Rafael López Aliaga saem na frente em disputa acirrada por lugar em 2º turno
Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados