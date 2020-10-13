Vacina falsa contra Covid-19 é vendida em Niterói, alerta Anvisa

Ninguém deve comprar nem usar nenhuma suposta vacina anunciada como capaz de prevenir a Covid-19 Crédito: Miguel Noronha/Futura Press/Folhapress

Conforme a denúncia apresentada à Anvisa, essa falsa vacina contra a Covid-19 é anunciada como tendo sido desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. Realmente existe uma vacina em desenvolvimento por essa universidade e essa empresa, mas ela ainda está em fase de testes e não pode ser vendida no Brasil. Voluntários estão recebendo doses da vacina, de forma controlada. "Existem no Brasil vacinas contra a Covid-19 exclusivamente para uso em estudos clínicos. Não há permissão para comercialização e distribuição dessas vacinas", esclarece a Anvisa, em nota.

Segundo a agência reguladora, a denúncia sobre a falsa vacina foi feita em 25 de setembro e no mesmo dia houve avaliação e encaminhamento formal para a Direção Geral da Polícia Federal (PF). Na quinta-feira, 8, a PF cumpriu ordens de busca e apreensão em uma empresa hospitalar no centro de Niterói, para tentar avançar na investigação do caso.