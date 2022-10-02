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Antonio Denarium é reeleito governador de Roraima, projeta Datafolha

O atual governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), 58, foi reeleito para o comando do estado no primeiro turno, projeta Datafolha.

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 20:16

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2022 às 20:16
 O atual governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), 58, foi reeleito para o comando do estado no primeiro turno, projeta Datafolha. Ele desbancou a segunda colocada Teresa Surita (MDB), 66.
Eleições
Antonio Denarium foi reeleito governador em Roraima Crédito: Avener Prado/Folhapress
Aliado de Jair Bolsonaro (PL), Denarium teve sua campanha marcada pelo apoio do presidente e discurso destacando feitos da sua gestão.
Eleito em 2018, assumiu o comando do estado antes, como interventor nomeado pelo então presidente Michel Temer (MDB).
Durante a campanha, investiu no discurso voltado para o agronegócio, em expansão no estado, e em estímulos ao garimpo.
Nascido em Anápolis (GO), o empresário do agro não tinha experiência no setor público antes de ser eleito em 2018.
Ele é casado e tem três filhos. Sua chapa tem como vice o engenheiro Edilson Damião (Republicanos), 44.
Durante a reta final do primeiro turno, as campanhas dos candidatos pouco focaram em propostas e voltaram o tempo de TV e rádio e mídias sociais para reforçar ataques contra os adversários.
A gestão de Denarium chegou a ser alvo de duas operações da Polícia Federal que investigaram mau uso do dinheiro público destinado ao combate da Covid-19.
A primeira, em agosto de 2020, investigou suspeitas de fraudes em licitações de produtos e serviços para o enfrentamento da pandemia.
Em outubro de 2021, outra operação buscou apurar desvio de recursos de emendas parlamentares, também destinadas ao combate à Covid.
À época, o governo afirmou que o estado não colapsou com a pandemia e que não houve falta de oxigênio ou leitos para atender pacientes.
Também participaram da disputa os candidatos Fábio Almeida (PSOL), Juraci Escurinho (PDT) e Rudson Leite (PV).

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