Aneel irá fiscalizar 142 barragens de hidrelétricas até maio

A intenção de fiscalizar as barragens das usinas hidrelétricas foi anunciada como resposta ao rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão