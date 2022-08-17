AM: Homem é impedido de fazer saque e ateia fogo em lotérica; 5 são feridos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 60 anos que se desentendeu com os atendentes de uma lotérica no Centro de Manaus (AM) ateou fogo no estabelecimento e deixou ao menos cinco pessoas feridas nesta terça-feira (16). Imagens da câmera de segurança de uma loja flagraram o momento em que ele põe material inflamável e põe fogo no local, sediado no Mercado Municipal Adolpho Lisboa. Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, além do suspeito, outras cinco pessoas ficaram feridas, quatro delas em estado grave.

Segundo informações da prefeitura do município, dois homens e duas mulheres foram levados pela população e por uma equipe do Samu para o Hospital Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da capital. Duas vítimas estão entubadas. Uma delas permanece no Centro de Tratamento de Queimados e uma no setor de atendimento a acidentes politraumáticos.

O suspeito de atear fogo no estabelecimento foi detido pela Polícia Militar. Agentes informaram que ele foi levado pelo Samu ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Ele está sendo acompanhado por uma equipe médica e seu estado de saúde é grave.

Nas imagens, o homem, que não teve a identidade divulgada, veste calça jeans e uma camiseta de manga comprida amarela e preta. Ele aparece jogando um líquido na porta da lotérica e, na sequência, se dirige a uma fila que se formava do lado de fora do estabelecimento.

Depois ele retorna à porta, puxa algo de uma bolsa que carrega e é impedido de agir por um segundo homem. Os dois começam a discutir e a brigar fisicamente, mas, em determinado momento, o fogo se alastra pelo estabelecimento.

O suspeito então é imobilizado por outras pessoas que aguardavam atendimento e chega a ser agredido. Segundo testemunhas ouvidas pelos Bombeiros, ele teria colocado fogo na loja após desentender-se com o caixa da lotérica, por não conseguir realizar um saque no local.