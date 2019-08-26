Home
Ajuda do G7 à Amazônia é bem-vinda, diz ministro do Meio Ambiente

Os países do G7 concordaram nesta segunda-feira (26) em liberar US$ 20 milhões de dólares (cerca de R$ 83 milhões) para ajudar a conter as queimadas na Amazônia