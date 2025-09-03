Home
>
Brasil
>
Advogado diz que não há provas de envolvimento de Heleno com Abin paralela

Advogado diz que não há provas de envolvimento de Heleno com Abin paralela

O advogado Matheus Mayer Milanez levantou série de dúvidas sobre a participação de Heleno nos atos golpistas de 8 de Janeiro de 2023. Questionou quais são elementos levam a acreditar que o ex-ministro se envolveu na trama

Gabriel Hirabahasi, Lavínia Kaucz e Pepita Ortega

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 12:29

O advogado Matheus Mayer Milanez, que representa a defesa do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno, disse que a Procuradoria-Geral da República (PGR) usou uma "fala isolada" para justificar que ele dificultou o processo de transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. Também negou o envolvimento do seu cliente com o esquema da 'Abin paralela'. As falas foram feitas nesta quarta-feira (3), durante o segundo dia de julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) do núcleo 1 da chamada trama golpista.

Recomendado para você

Declaração de Lima vai no sentido de desassociar a defesa do ex-ministro dos apoiadores mais radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro

Advogado de Braga Netto presta solidariedade ao STF 'pelos ataques que a Corte vêm sofrendo'

O advogado Matheus Mayer Milanez levantou série de dúvidas sobre a participação de Heleno nos atos golpistas de 8 de Janeiro de 2023. Questionou quais são elementos levam a acreditar que o ex-ministro se envolveu na trama

Advogado diz que não há provas de envolvimento de Heleno com Abin paralela

A fala foi feita na sustentação oral para a defesa do general no caso da trama golpista de 2022, quando ele disse que a hipótese da acusação contra o general não fecha

Advogado de Paulo Sérgio afirma que general tentou demover Bolsonaro de ideias radicais

"Qual prova o Ministério Público traz que Heleno dificultou, impossibilitou ou não deixou a transição acontecer? Uma fala isolada dele: 'É, procedi com a transição'. Isso é prova de resistência? Ou é prova de que foi transparente, de que abriram as portas do GSI assim que houve a resolução do governo?", questionou.

Milanez levantou uma série de dúvidas sobre a participação de Heleno nos atos golpistas de 8 de Janeiro de 2023. Questionou quais são os elementos que levam a acreditar que o ex-ministro do GSI teve envolvimento na trama golpista.

Leia mais

Imagem - Advogado de Paulo Sérgio afirma que general tentou demover Bolsonaro de ideias radicais

Advogado de Paulo Sérgio afirma que general tentou demover Bolsonaro de ideias radicais

Imagem - Defesa de Bolsonaro diz que não há prova de envolvimento em plano de assassinato

Defesa de Bolsonaro diz que não há prova de envolvimento em plano de assassinato

Imagem - Defesa diz que 'não há uma única prova' que ligue Bolsonaro ao 8/1 e ataca delação de Cid

Defesa diz que 'não há uma única prova' que ligue Bolsonaro ao 8/1 e ataca delação de Cid

"Com quais manifestantes Heleno se comunicou em sua gestão? Foram encontrados com manifestantes cópias dessa agenda ou caderneta apreendida com o general? Qual foi o apoio financeiro ou de logística ou de planejamento prestado por Heleno para o deslocamento de 100 ônibus a Brasília? Há algum print, áudio, conversa telefônica ou movimentação bancária que implique no envolvimento de Heleno? Que provas traz o MP no sentido contrário?", afirmou.

O advogado argumentou que a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) "não é subordinada ao GSI", mas, sim, vinculada. Também disse que o próprio Heleno foi monitorado 11 vezes pelo que ficou conhecido como "Abin paralela".

"O general Heleno não foi indiciado no relatório final sobre a Abin paralela. E aqui, nesse relatório que o Ministério Público também traz nas alegações finais, para comprovar o desespero e a falta completa de provas, ele traz uma reunião entre Bolsonaro, Heleno, Alexandre Ramagem ex-diretor da Abin e os advogados de Flávio Bolsonaro para falar sobre o suposto esquema de rachadinha. O que isso tem a ver com os autos? O Ministério Público traz situações que nada têm a ver", disse.

Matheus Milanez fez a defesa do general Heleno no julgamento no STF contra trama golpista
Matheus Milanez fez a defesa do general Heleno no julgamento no STF contra trama golpista Crédito: Gustavo Moreno/STF

LEIA MAIS

Defesa de Heleno diz que distanciamento de Bolsonaro tirou general de trama golpista

Advogado de Braga Netto vai questionar delação de Mauro Cid em sustentação oral

Advogado de Heleno ficou famoso na internet ao pedir a Moraes para jantar

Em julgamento, defesa de Heleno critica atuação de Moraes no processo

Recados de Moraes e ofensiva da PGR: veja como foi 1º dia do julgamento de Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Augusto Heleno Golpe de Estado

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais