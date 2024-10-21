Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Advogado diz que não é 'michê' após desembargadora pedir comprovação de renda
Justiça

Advogado diz que não é 'michê' após desembargadora pedir comprovação de renda

Resposta foi enviada por Fabricio Assad em processo em que atua em causa própria, após Silvia Rocha cobrar documentos complementares para analisar pedido de justiça gratuita
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 out 2024 às 05:31

Publicado em 21 de Outubro de 2024 às 05:31

Após ter sido notificado a apresentar informações complementares que comprovassem a adequação aos requisitos para ter direito à justiça gratuita, o advogado Fabricio Assad respondeu, em um processo em que atua em causa própria, que não tem "qualquer pretensão" de virar "michê".
"No auto (sic) dos meus 48 anos, já com barriguinha proeminente alguns cabelos brancos, a tadalafila (remédio para disfunção erétil) representa um perigo à minha saúde, sendo inatingível qualquer pretensão de tornar-me michê", escreveu em manifestação enviada à desembargadora Silvia Rocha, da 29.ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Acusados foram condenados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo
Manifestação foi enviada ao gabinete da desembargadora Silvia Rocha, da 29.ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo Crédito: Antonio Carreta/TJSP
O caso foi divulgado pelo portal jurídico Migalhas.
A resposta foi encaminhada depois que a desembargadora pediu que ele comprovasse a renda. Ela argumentou que, embora tenha solicitado direito a justiça gratuita, o advogado teve evolução patrimonial na declaração de Imposto de Renda no calendário de 2022.
Também afirmou que ele apresentou extrato de apenas uma conta bancária, embora tenha contas abertas em outras instituições. Por fim, a magistrada cobrou extratos das movimentações da mulher do advogado.
Assad argumenta que a gratuidade já foi deferida a ele em "vários processos". Em outro trecho, o advogado afirma que depende da ajuda de familiares para custear suas despesas porque "infelizmente não acredito em jogo do tigrinho".
O advogado também alegou que, "embora a lei diga que honorários são impenhoráveis", seus honorários foram bloqueados por decisão da Justiça de São Paulo em outro processo. "Logo, por estas razões, não auferi renda para declaração de IR 23/24. Mas se ainda estiver em dúvida, repito; fica autorizada minha quebra de sigilo perante a RF."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aplicativo Meu INSS
INSS libera consulta a valor do 13º salário dos aposentados; no ES, 700 mil receberão benefício
Unidade da Farmácia Popular
PF faz operação em Cariacica contra fraude no Farmácia Popular
Delegacia Regional da Serra
Jovem é mantida em cárcere, torturada e desfigurada pelo marido na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados