Home
>
Brasil
>
Advogado cita sogra em julgamento: 'As palavras são como um punhal'

Advogado cita sogra em julgamento: 'As palavras são como um punhal'

Momento aconteceu na sessão que julga os réus acusados de participar de trama golpista e arrancou risadas dos ministros

CÉZAR FEITOZA

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 13:04

O advogado Andrew Fernandes afirmou que o general Paulo Sérgio Nogueira
O advogado Andrew Fernandes afirmou que o general Paulo Sérgio Nogueira Crédito: STF/YouTube/Reprodução

BRASÍLIA - O advogado Andrews Fernandes, da defesa de Paulo Sérgio, mantinha seu monólogo na sustentação oral quando decidiu citar sua sogra no julgamento: "Ela fala: 'Às vezes as palavras são como um punhal, uma arma: machucam e doem'. E por que lembrei da minha querida sogra?".

Recomendado para você

O advogado também começou a sustentação oral questionando a postura de Alexandre de Moraes na condução do processo e o pouco tempo de análise do material de provas dos autos

Defesa de Braga Netto chama Cid de mentiroso e diz que delação é viciada

Momento aconteceu na sessão que julga os réus acusados de participar de trama golpista e arrancou risadas dos ministros

Advogado cita sogra em julgamento: 'As palavras são como um punhal'

Ex-ministro da Defesa é réu na ação da trama golpista no STF por ações e omissões em meio às discussões golpistas

Advogado diz que ataques a Paulo Sérgio são 'prova dos nove' da sua inocência

Flávio Dino disse que estava curioso com a citação; Alexandre de Moraes perguntou: "A sua sogra fala isso ou as palavras dela são um punhal?".

O momento de descontração seguiu no final da sustentação oral, quando o telefone de Andrew tocou. Dino brincou: "Não se esqueça de atender o telefone. Era sua sogra".

Este vídeo pode te interessar

LEIA MAIS

Advogado de Braga Netto presta solidariedade ao STF 'pelos ataques que a Corte vêm sofrendo'

Advogado diz que ataques a Paulo Sérgio são 'prova dos nove' da sua inocência

Advogado de Paulo Sérgio afirma que general tentou demover Bolsonaro de ideias radicais

Advogado diz que não há provas de envolvimento de Heleno com Abin paralela

Como Alexandre de Moraes se tornou tão poderoso?

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Paulo Sérgio Nogueira Golpe de Estado

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais