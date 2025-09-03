Advogado cita sogra em julgamento: 'As palavras são como um punhal'

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 13:04
BRASÍLIA - O advogado Andrews Fernandes, da defesa de Paulo Sérgio, mantinha seu monólogo na sustentação oral quando decidiu citar sua sogra no julgamento: "Ela fala: 'Às vezes as palavras são como um punhal, uma arma: machucam e doem'. E por que lembrei da minha querida sogra?".
Flávio Dino disse que estava curioso com a citação; Alexandre de Moraes perguntou: "A sua sogra fala isso ou as palavras dela são um punhal?".
O momento de descontração seguiu no final da sustentação oral, quando o telefone de Andrew tocou. Dino brincou: "Não se esqueça de atender o telefone. Era sua sogra".
