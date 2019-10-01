Crime

Adolescente confessa ter matado menina de 9 anos em parque de SP

Raíssa Eloá Capareli Dadona foi encontrada morta amarrada pelo pescoço em uma árvore

Publicado em 1 de outubro de 2019 às 17:46 - Atualizado há 6 anos

Raíssa Eloá Caparelli Crédito: Reprodução | TV Globo

FolhaPress - Um adolescente de 12 anos confessou ter matado Raíssa Eloá Capareli Dadona, 9 anos, no Parque Anhanguera, em São Paulo. A garota foi encontrada morta, amarrada pelo pescoço a uma árvore na tarde de domingo (29), uma hora após desaparecer de uma festa no CEU (Centro de Educação Unificada) Anhanguera.

Segundo a polícia, o garoto confessou que matou Raíssa após ser confrontado com imagens de câmeras de segurança que mostram ele andando de mãos dadas com a menina pela estrada de Perus pouco antes do crime.

Na noite desta segunda (30), policiais pediram que o garoto apontasse nas imagens a outra pessoa que estaria na cena do crime, mas ele acabou confessando que matou Raíssa sozinho.

Leia mais ES tem redução do número de assassinatos por oito meses seguidos

Após o depoimento, policiais pediram a internação provisória do garoto para a Vara da Infância e Juventude do Brás; a promotoria se manifestou também favorável ao pedido de apreensão. E a Justiça da Infância e Juventude expediu um mandado de busca e apreensão na madrugada desta terça-feira (1º), determinando a internação provisória dele.

Agora a polícia prosseguirá com a investigação para esclarecer se há outros envolvidos no crime. O garoto passará por uma audiência na Vara da Infância e Juventude na tarde desta terça-feira (1º).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta