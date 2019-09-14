Home
>
Brasil
>
Acordo de delação de Léo Pinheiro foi pivô de crise na PGR

Acordo de delação de Léo Pinheiro foi pivô de crise na PGR

O acordo de delação do ex-presidente da OAS levou mais de dois anos de negociação e foi pivô de uma crise interna na Procuradoria-Geral da República (PGR)