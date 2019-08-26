Home
Acessos ao Galeão travam no primeiro dia de obras no Santos Dumont

Voos do terminal nacional foram transferidos para o aeroporto internacional a partir deste sábado (24), até o dia 21 de setembro

Agência Folhapress

Publicado em 26 de agosto de 2019 às 17:35

 - Atualizado há 6 anos

Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

Os acessos ao aeroporto do Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro, travaram na manhã desta segunda-feira (26), primeiro dia útil com obras no Santos Dumont. Quase todos os voos do terminal nacional foram transferidos para o aeroporto internacional a partir deste sábado (24), até o dia 21 de setembro.

Motoristas encontraram lentidão a partir das 6h30 na região, com reflexos na Linha Vermelha, uma das principais vias cariocas. Trechos que normalmente ficam livres, como a avenida 20 de Janeiro, exclusiva para as entradas do aeroporto, ficaram engarrafados.

O pico de trânsito na cidade como um todo pela manhã ocorreu às 8h30, com 67 km de congestionamento - sendo que a média das últimas três semanas para o horário é de 59 km-, segundo o Centro de Operações Rio, órgão da prefeitura. Um incêndio em um ônibus na avenida Brasil também complicou o deslocamento em direção ao centro carioca.

Na noite deste domingo (25), o movimento no Galeão já era intenso, mas sem trânsito, relataram passageiros. Os preços de carros de aplicativos, por exemplo, estavam acima do normal. Nas redes sociais, uma internauta reclamou sobre a sinalização do estacionamento.

Com a previsão de receber 767 mil pessoas a mais durante este próximo mês de obras (73% acima do normal), o aeroporto internacional montou um esquema especial de serviços, transporte e estacionamento para o período.

Estima-se que os picos de movimentação serão no início da manhã, entre 6h e 9h, e à noite, entre 18h e 21h. Nos dias de maior fluxo, foram reforçadas as equipes que atuam no raio-X, na segurança, nos atendimentos de emergência médica, na brigada de incêndio e na limpeza.

No Santos Dumont, já começou a troca do revestimento da pista principal, que não acontecia há dez anos e vai garantir a segurança das operações por mais uma década, segundo a Infraero. A Gol e a Latam transferiram toda a operação para o Galeão, com alguns ajustes de horário.

A Azul é a única que manterá alguns voos ali, com aviões menores que pousarão e decolarão na pista auxiliar: para São José dos Campos, Ribeirão Preto e Campos dos Goytacazes (todos os dias), Congonhas em SP (a partir de 29 de agosto) e Vitória (a partir de 1º de setembro).

As companhias afirmaram que estão comunicando diretamente os clientes afetados, que podem remarcar a viagem sem custos ou receber o reembolso integral. Elas também estão oferecendo transporte gratuito a cada uma hora entre o Santos Dumont e o Galeão, a cerca de 18 km de distância.

Veja abaixo como chegar e sair do Galeão de 24 de agosto a 21 de setembro, quais voos foram afetados e em que horários ocorre o traslado gratuito entre os dois aeroportos.

> Passageiro com escala em SP poderá ficar no estado sem custo extra

Como chegar no Galeão?

- De carro de aplicativo: desembarcar no piso superior do terminal 2 (nível embarque)

- De táxi (comum ou credenciado): no piso 0 do edifício garagem, no terminal 2

- De carro comum: no piso superior do terminal 2 (nível embarque)

- De ônibus (circulares, de turismo, airport shuttle e vans): no piso superior do terminal 1 (nível embarque)

Observação: para quem vai de veículo particular, há 5.000 vagas espalhadas pelo edifício garagem, estacionamento econômico do terminal 2 (E-5) e estacionamento econômico do terminal 1. O preço é menor para quem estacionar por três dias ou mais.

Como sair do Galeão?

- De carro de aplicativo: embarcar no estacionamento administrativo (antigo E-4, ao lado do terminal 2)

- De táxi (comum ou credenciado): no piso inferior do terminal 2 (nível desembarque)

- De carro comum: no piso superior do terminal 2 (nível embarque)

- De ônibus (circulares, de turismo, airport shuttle e vans): no piso superior do terminal 1 (nível embarque)

> Empresa que venceu leilão só vai assumir Aeroporto de Vitória em 2020

Como circular entre os 2 terminais do Galeão?

- A pé: andar 400 metros (6 minutos)

- Ônibus circulares: embarcar e desembarcar nos pisos superiores dos terminais (área interna do nível embarque), das 5h às 22h

- Carrinhos elétricos: embarcar e desembarcar nos pisos superiores dos terminais (nível embarque), das 5h às 22h

Quais voos foram afetados?

- Gol: Todos as decolagens e pousos no período foram transferidos para o Galeão, alguns com ajustes no horário

Mais informações: 0800-704-0465 ou www.voegol.com.br (na seção Minhas Reservas)

- Latam: Todos as decolagens e pousos no período foram transferidos para o Galeão, alguns com ajustes no horário

Mais informações: 4002-5700 (capitais), 0300-570-5700 (demais regiões) ou lojas da companhia

- Azul: Permanecem no Santos Dumont apenas os voos para Campos dos Goytacazes (RJ), São José dos Campos e Ribeirão Preto (SP) em todo o período de obras; para Congonhas (SP) a partir de 29 de agosto; e para Vitória a partir de 1º de setembro

Mais informações: 4003-1118 (capitais e regiões metropolitanas), 0800-887-1118 (demais regiões) ou chat no app

> Aeroporto de Vitória deve ter voo para Buenos Aires até o fim de 2019

Quais são os horários dos ônibus gratuitos entre Santos Dumont e Galeão?

- Gol: a cada uma hora (de 23 de agosto a 22 de setembro)

Santos Dumont - Galeão: 4h às 23h

Galeão (terminal 2, embarque, porta D) - Santos Dumont: 4h às 23h

- Latam: a cada uma hora

Santos Dumont - Galeão: 4h às 20h

Galeão (terminal 1) - Santos Dumont: 6h às 22h

- Azul: a cada uma hora

Santos Dumont - Galeão: 4h às 20h

Galeão - Santos Dumont: 5h30 às 21h30

Observação: Sempre por ordem de chegada, apresentando documento com foto e localizador do voo, reserva ou cartão de embarque.

> Aeroporto de Vitória: terminal pode virar "aeroshopping"

