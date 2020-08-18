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  • 'Aborto é mais que necessário', diz Mourão sobre criança estuprada no ES
Menina de 10 anos

'Aborto é mais que necessário', diz Mourão sobre criança estuprada no ES

Criança foi estuprada por um tio em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, e ficou grávida. Aborto, previsto em lei, foi realizado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2020 às 21:21

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 21:21

O caso da criança capixaba de dez anos que realizou um aborto legal no Recife após ser vítima de seguidos estupros de um tio por quatro anos gerou repercussão nacional e opiniões pró e contra o procedimento. Veja abaixo o que disseram políticos, ativistas e religiosos sobre o caso:
Vice-presidente da República Hamilton Mourão
Vice-presidente da República Hamilton Mourão ressaltou a legalidade do procedimento para interrupção da gravidez de uma menina de dez anos  Crédito: Alan Santos/PR
"Esse é um crime que foi cometido contra esta criança. O nosso Código Penal é claro, em casos como esse o aborto é mais que necessário, é recomendado. Como é que uma menina de 10 anos de idade vai ter um filho e vai criar um filho? Isso é um absurdo"
Hamilton Mourão (PRTB) - Vice-presidente da República
"O lamentável caso da criança de São Mateus, município situado a 240 km de Vitória, encaminhado para o Cisam, no Recife, terminou com a morte da menina de cinco meses. Tudo realizado às pressas, em dia de domingo, com dificuldade de articulação, além das informações desencontradas. Conclusão: o mandamento destacado por Jesus no texto que citamos inicialmente foi mais uma vez desrespeitado"
Dom Antonio Fernando Saburido - Arcebispo de Olinda e Recife

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"Só espero que as polícias de todos os estados da Federação se unam para pegar o demônio que fez a criança de dez anos passar por tanto sofrimento. O caso é de tal gravidade, que o Ministro da Justiça haveria de cuidar dele pessoalmente!"
Janaína Paschoal (PSL-SP) - Deputada estadual 
"Minha equipe já está entrando em contato com as autoridades de São Mateus para ajudar a criança, sua família e para acompanhar o processo criminal até o fim"
Damares Alves - Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

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Em quais casos os médicos podem se recusar a fazer aborto?

"Tratar quem está em situação de tamanha fragilidade e sofrimento com agressão, falta de respeito e amor não encontra qualquer respaldo ético, moral e muito menos espiritual"
Marina Silva (Rede) - Ex-ministra do Meio Ambiente e evangélica
"Tentar levar adiante uma gestação num corpo infantil é uma violência abominável também. Leis protegem a menina. É urgente. Não há tempo para política. É questão de Justiça. Ponto"
Maria do Rosário (PT-RS) - Deputada federal 

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"No caso, penso que a premissa do aborto é única: preservar a vida da criança. O quadro revela o perfil animalesco do homem. A gravidez de criança com 10 anos estarrece"
Marco Aurélio Mello -  Ministro do STF (Supremo Tribunal Federal)

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