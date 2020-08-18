'Aborto é mais que necessário', diz Mourão sobre criança estuprada no ES

O caso da criança capixaba de dez anos que realizou um aborto legal no Recife após ser vítima de seguidos estupros de um tio por quatro anos gerou repercussão nacional e opiniões pró e contra o procedimento. Veja abaixo o que disseram políticos, ativistas e religiosos sobre o caso:
"Esse é um crime que foi cometido contra esta criança. O nosso Código Penal é claro, em casos como esse o aborto é mais que necessário, é recomendado. Como é que uma menina de 10 anos de idade vai ter um filho e vai criar um filho? Isso é um absurdo"
"O lamentável caso da criança de São Mateus, município situado a 240 km de Vitória, encaminhado para o Cisam, no Recife, terminou com a morte da menina de cinco meses. Tudo realizado às pressas, em dia de domingo, com dificuldade de articulação, além das informações desencontradas. Conclusão: o mandamento destacado por Jesus no texto que citamos inicialmente foi mais uma vez desrespeitado"
"Só espero que as polícias de todos os estados da Federação se unam para pegar o demônio que fez a criança de dez anos passar por tanto sofrimento. O caso é de tal gravidade, que o Ministro da Justiça haveria de cuidar dele pessoalmente!"
"Minha equipe já está entrando em contato com as autoridades de São Mateus para ajudar a criança, sua família e para acompanhar o processo criminal até o fim"
"Tratar quem está em situação de tamanha fragilidade e sofrimento com agressão, falta de respeito e amor não encontra qualquer respaldo ético, moral e muito menos espiritual"
"Tentar levar adiante uma gestação num corpo infantil é uma violência abominável também. Leis protegem a menina. É urgente. Não há tempo para política. É questão de Justiça. Ponto"
"No caso, penso que a premissa do aborto é única: preservar a vida da criança. O quadro revela o perfil animalesco do homem. A gravidez de criança com 10 anos estarrece"