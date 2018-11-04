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SE LIGA

86% dos inscritos já acessaram cartão de confirmação do Enem

Documento reúne informações sobre a prova, que acontecerá neste domingo, dia 4 de novembro, e no próximo, dia 11

Publicado em 03 de Novembro de 2018 às 22:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2018 às 22:36
Dos mais de 5,5 milhões de inscritos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cerca de 4,7 milhões haviam acessado até meio-dia o Cartão de Confirmação da Inscrição do Enem 2018. A marca, ainda parcial, já é maior do que o total de 2017.
O documento reúne informações sobre a prova, que acontecerá neste domingo, dia 4 de novembro, e no próximo, dia 11. Os estados que tiveram as maiores taxas de acesso são Piauí, Ceará e Paraíba. Em São Paulo, quase 85% dos inscritos já conferiram o portal.
Estudantes no primeiro dia de provas do Enem 2017 Crédito: Barbara Lopes/Agência O Globo/05-11-2017
O Cartão, que pode ser acessado pelo aplicativo do Enem ou pelo site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), informa o número de inscrição, local da prova, endereço e número da sala, datas e horários, a opção de língua estrangeira e os atendimentos específicos e/ou especializados, como os recursos de acessibilidade.
O estudante não precisa levar o cartão nos dias da prova, mas para ter acesso ao documento é preciso fornecer o CPF e a senha de inscrição. Para fazer o exame, é necessário apenas uma caneta esferográfica de tubo transparente e documento oficial com foto.

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