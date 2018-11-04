86% dos inscritos já acessaram cartão de confirmação do Enem

Dos mais de 5,5 milhões de inscritos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cerca de 4,7 milhões haviam acessado até meio-dia o Cartão de Confirmação da Inscrição do Enem 2018. A marca, ainda parcial, já é maior do que o total de 2017.

O documento reúne informações sobre a prova, que acontecerá neste domingo, dia 4 de novembro, e no próximo, dia 11. Os estados que tiveram as maiores taxas de acesso são Piauí, Ceará e Paraíba. Em São Paulo, quase 85% dos inscritos já conferiram o portal.

Estudantes no primeiro dia de provas do Enem 2017 Crédito: Barbara Lopes/Agência O Globo/05-11-2017

O Cartão, que pode ser acessado pelo aplicativo do Enem ou pelo site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), informa o número de inscrição, local da prova, endereço e número da sala, datas e horários, a opção de língua estrangeira e os atendimentos específicos e/ou especializados, como os recursos de acessibilidade.