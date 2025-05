Vitória tem altos índices

7 em cada 10 mortes por síndrome respiratória são causadas por influenza A

Entre os estados, estão em alerta, risco ou alto risco, consta o Espírito Santo e, especialmente, a capital, Vitória

O Brasil tem tendência de alta nos casos de Srag (Síndrome Respiratória Aguda Grave), com 22 estados em nível de alerta, risco ou alto risco, assim como 19 capitais. O estado e a cidade de São Paulo estão entre eles. As informações são do boletim InfoGripe, da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). Os dados são referentes ao período entre 18 a 25 de maio, e apontam tendência de alta na mortalidade por Srag causada pelo vírus da Influenza A entre idosos e crianças de até dois anos, que também são os dois grupos com maior incidência da doença. >

Apesar disso, a maior parte das mortes foi causada pela influenza, com 72,5% dos óbitos. Em seguida vêm o VSR, com 12,6%, o rinovírus, com 9,7%, e a Covid-19, com 5,9%. O VSR, que atinge principalmente crianças pequenas, tem apresentado tendência de queda de hospitalizações em alguns estados, como São Paulo, Rio Grande do Norte e no Distrito Federal. Já a Influenza A parou de crescer em Mato Grosso do Sul e no Pará, embora os estados permaneçam com índices altos.>