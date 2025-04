Brasil

5 dicas para escolher o melhor curso superior a distância

Veja indicadores importantes para analisar antes de se matricular na modalidade EAD

É fundamental analisar se o curso escolhido está em sintonia com suas expectativas e habilidades. (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, em 11 de abril, os resultados dos Indicadores de Qualidade da Educação Superior 2023. Segundo o levantamento, apenas seis dos 692 cursos na modalidade EAD (ensino a distância), avaliados pelo Ministério da Educação, conseguiram nota máxima no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). Esse número equivale a 0,9% do total.

Para ajudar a escolher o melhor curso EAD, Rodrigo Bouyer, avaliador do Inep, docente e sócio da Somos Young, explica que é preciso se atentar a certos aspectos.“[…] Criar afinidade com o curso escolhido e com o desejo de atuar na área, levantar informações sobre a universidade, alunos, formandos e notas da Universidade no Ministério da Educação (MEC), valores da mensalidade e conteúdos programáticos da grade do curso são alguns indicadores importantes para o aluno escolher uma universidade e concluir com qualidade sua graduação”, lista.

A seguir, Rodrigo Bouyer lista outras dicas para quem deseja ingressar no curso superior a distância ainda neste semestre. Confira!

1. Habilidades e afinidades pessoais

Analise se o curso escolhido está em sintonia com as suas expectativas e habilidades . O aluno muitas vezes imagina que o curso escolhido pode ser usado em outras frentes sem ser específico; portanto, é importante pesquisar em quais áreas poderá atuar e, a partir daí, escolher com propriedade.

2. Mercado de trabalho

O mercado está em constante transformação, principalmente, em campos como tecnologia, educação e marketing. É importante pesquisar o mercado, as oportunidades oferecidas regional e nacionalmente — considerando o polo no qual ele reside e no qual pretende atuar profissionalmente. “Muitos cursos estão em expansão e alguns em retração no mercado de trabalho; é importante o aluno ter consciência da relação vaga versus mercado de trabalho”, explica Rodrigo Bouyer.

É preciso pesquisar as possibilidades de atuação de cada carreira para entender se a profissão está alinhada ao que se espera. (Imagem: AYO Production | Shutterstock)

3. Possibilidades de atuação

É importante entender que as possibilidades de atuação de um curso variam muito de acordo com a área. Um profissional de saúde pode exercer seu trabalho no setor público, particular e governamental. Um administrador costuma trabalhar em empresas, de forma autônoma, em multinacionais ou mesmo em órgãos públicos. Portanto, pesquisar todas as possibilidades e de que forma o profissional será capaz de atuar no segmento é essencial.

4. Desafios que a carreira pode oferecer

Não é ser pessimista em relação a determinados setores, mas é importante que avaliar o cenário, as oportunidades, e não o “modismo” de algumas áreas que podem sofrer um “ boom ” e, depois, com o tempo, caminhar para uma escassez de oportunidades ou para um cenário de remunerações desvalorizadas.

5. Valor das mensalidades

O retorno que terá em sua carreira será proporcional à qualidade do curso realizado. Então, trate o ensino superior como investimento, e não como barganha. O foco deve ser na relação custo-benefício, e não apenas no valor da mensalidade.

