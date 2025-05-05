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Em São Paulo

Adolescente de 15 anos é morre por conta de um celular durante assalto

Os suspeitos anunciaram o assalto e pediram o celular. O adolescente deixou o aparelho cair, e um dos criminosos atirou no peito dele
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 mai 2025 às 10:37

Publicado em 05 de Maio de 2025 às 10:37

rapaz foi morto durante assalto em São Paulo. Ele acompanhava o primo, justamente em razão do medo da violência
rapaz foi morto durante assalto em São Paulo. Ele acompanhava o primo, justamente em razão do medo da violência Crédito: Reprodução/Redes Sociais/Estadão
Um adolescente de 15 anos foi morto durante assalto na madrugada de domingo (4), na zona leste de São Paulo. Lucas Teles Santana e um primo caminhavam pela rua Cristóvão Benitez, no Itaim Paulista, por volta das 2h, quando foram abordados por dois criminosos em uma motocicleta, segundo o boletim de ocorrência.
Os suspeitos anunciaram o assalto e pediram o celular. O adolescente deixou o aparelho cair, e um dos criminosos atirou no peito dele. Os criminosos fugiram em seguida. Imagem de câmera de segurança mostram o primo desesperado ao ver Santana baleado e caído no chão. O adolescente foi socorrido por familiares à UPA Atualpa Girão Rabelo, onde o óbito foi confirmado.
A Polícia Militar foi acionada e fez buscas na região, mas ninguém foi preso até o momento. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o crime foi registrado como latrocínio no 50º Distrito Policial (Itaim Paulista), que requisitou perícia.

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