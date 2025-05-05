Adolescente de 15 anos é morre por conta de um celular durante assalto

rapaz foi morto durante assalto em São Paulo. Ele acompanhava o primo, justamente em razão do medo da violência Crédito: Reprodução/Redes Sociais/Estadão

Um adolescente de 15 anos foi morto durante assalto na madrugada de domingo (4), na zona leste de São Paulo. Lucas Teles Santana e um primo caminhavam pela rua Cristóvão Benitez, no Itaim Paulista, por volta das 2h, quando foram abordados por dois criminosos em uma motocicleta, segundo o boletim de ocorrência.

Os suspeitos anunciaram o assalto e pediram o celular. O adolescente deixou o aparelho cair, e um dos criminosos atirou no peito dele. Os criminosos fugiram em seguida. Imagem de câmera de segurança mostram o primo desesperado ao ver Santana baleado e caído no chão. O adolescente foi socorrido por familiares à UPA Atualpa Girão Rabelo, onde o óbito foi confirmado.