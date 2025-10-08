Brasil

4 filmes e séries para incluir na rotina de estudos para os vestibulares

Essas produções estimulam o pensamento crítico e aumentam o repertório cultural para as provas

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 19:32

Filmes e séries podem ajudar a estudar para o Enem e demais vestibulares Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

A preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e os vestibulares exige dedicação, foco e estratégias que tornem o aprendizado mais dinâmico. Entre resumos, revisões e simulados, incluir filmes e séries na rotina pode ser uma forma eficiente de ampliar conhecimentos e compreender melhor temas cobrados nas provas. Além de entreter, essas produções ajudam a conectar teoria e realidade, estimulando o raciocínio crítico e enriquecendo o repertório cultural dos estudantes.

“As produções audiovisuais podem ser ferramentas valiosas na hora de estudar, porque se conectam a situações da vida real e estimulam a reflexão crítica”, diz Andréia Moraes, diretora-geral da Geekie, solução de aprendizagem personalizada e ensino híbrido para o setor de educação básica baseada em inteligência de dados.

A especialista também destaca que filmes e séries ajudam a realçar o que é estudado nos livros de forma prática. “São formatos complementares a outros métodos de estudo, por serem dinâmicos e memoráveis”, afirma.

Repertório e olhar crítico

Um dos principais benefícios de assistir a produções audiovisuais para se preparar para os vestibulares é o desenvolvimento do repertório sociocultural. Filmes que tratam de temas como desigualdade social, diversidade, democracia e sustentabilidade, por exemplo, contribuem para as questões de Ciências Humanas, enquanto documentários científicos podem esclarecer fenômenos da Física ou da Biologia.

Nesse sentido, Andréia Moraes destaca que o caráter interdisciplinar das obras também reforça os estudos. “As adaptações cinematográficas e televisivas são grandes provas de que é possível revisar as leituras obrigatórias de maneira atrativa, inclusive despertando novos insights sobre a obra literária”, complementa.

Outro aspecto importante é o desenvolvimento do olhar crítico, característica essencial para todas as etapas do Enem e dos vestibulares. “Ao analisar personagens, contextos e dilemas apresentados em filmes e séries, os estudantes exercitam a interpretação de diferentes pontos de vista, o que possibilita análises e argumentações que serão úteis tanto na redação quanto nas questões dissertativas e de múltipla escolha”, pontua a diretora-geral da Geekie.

Filmes e séries na incluir nos estudos

Para aproveitar ao máximo essa estratégia, Bruno Alvarez, head de ensino e inovações, recomenda criar uma lista de produções ligadas a temas atuais e conteúdos relevantes para as provas. Confira 4 opções!

1. Central do Brasil (1998)

O filme “Central do Brasil” aborda temas como desigualdade social, educação e relações humanas Crédito: Imagem: Reprodução digital | EUROPA FILMES

Clássico dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Montenegro, o filme aborda temas como desigualdade social, educação e relações humanas no Brasil, retratando a jornada de uma professora aposentada e um menino em busca do pai em meio às contradições do país.

2. A Lista de Schindler (1993)

“A Lista de Schindler” retrata com sensibilidade e força o Holocausto e a luta pelos direitos humanos Crédito: Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures

Um dos filmes mais conhecidos de Steven Spielberg, retrata com sensibilidade e força o Holocausto e a luta pelos direitos humanos ao contar a história real de Oskar Schindler, um empresário alemão que salvou mais de mil judeus durante a Segunda Guerra Mundial, arriscando sua própria vida para protegê-los da perseguição nazista.

3. Olhos que Condenam (2019)

A minissérie “Olhos que condenam” mostra os desdobramentos da acusação injusta contra um grupo de adolescentes negros Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

A minissérie da Netflix conta a impactante história real dos “Cinco do Central Park”, um grupo de adolescentes negros injustamente condenados por um crime brutal em Nova York, em 1989. A narrativa acompanha os desdobramentos do caso, desde a investigação controversa até as injustiç a s do sistema judicial.

4. Indústria Americana (2019)

O documentário “Indústria Americana” retrata o choque ideológico entre China e Estados Unidos e o valor do trabalho Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

O documentário examina a interação entre China e Estados Unidos, explorando de forma crítica temas como economia , mercado de trabalho e impactos sociais da globalização ao mostrar os desafios enfrentados pelos trabalhadores e pela indústria após a abertura de uma fábrica chinesa em Ohio.

Faça anotações e destaque partes marcantes

Pensando em reforçar essas experiências, Bruno Alvarez ainda indica reservar um tempo após a sessão para anotar ideias e destacar frases de impacto, que podem ser úteis na preparação para questões específicas dos vestibulares. Além disso, recomenda, se possível, assistir às produções em grupo. “A troca de percepções permite discutir diferentes visões e identificar aspectos que, sozinho, talvez passassem despercebidos”, conclui.

Por Sabrina Santos

