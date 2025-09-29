Brasil

10 pontos para se atentar ao escolher a escola da criança

É importante verificar se a instituição de ensino atende a alguns requisitos que podem influenciar no desenvolvimento infantil

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 18:32

A escola deve contribuir para o desenvolvimento da criança Crédito: Imagem: Yuganov Konstantin | Shutterstock

Escolher a escola ideal para os filhos é uma das decisões mais importantes para os pais, especialmente quando se trata de bebês e crianças pequenas. A primeira infância, como é chamado este período, é considerada fundamental para o desenvolvimento, já que 90% das conexões cerebrais se formam até os 6 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Segundo uma pesquisa do Datafolha, 85% dos pais afirmam que a qualidade da educação é a principal preocupação no momento da escolha da escola para a criança, seguida por segurança (78%) e proximidade da residência (64%).

Para a professora Damir Forner, especialista em educação infantil e fundadora da rede Peixinho Feliz, é preciso ficar atento a alguns elementos que, muitas vezes, passam despercebidos na hora de escolher uma boa escola para a criança.

“É natural que os pais sintam insegurança ao deixar os filhos em uma escola, especialmente os pequenos. Por isso, é fundamental avaliar além da proximidade e do preço. A estrutura física, a higienização dos ambientes e a proposta pedagógica precisam caminhar juntas para garantir o desenvolvimento integral da criança. Uma boa escola deve ser, acima de tudo, um espaço de acolhimento e confiança, onde a criança possa aprender, brincar e se sentir protegida”, explica.

Nesse cenário, Damir Forner lista alguns pontos para se atentar ao escolher a escola da criança. Veja!

1. Visite o local e faça perguntas

Durante a visita, avalie instalações, metodologia de ensino e rotina da escola.

2. Estrutura física e ambiente

O espaço da escola deve ser acolhedor, organizado e com áreas externas para brincadeiras ao ar livre.

3. Higiene e limpeza

Os ambientes da escola devem ser limpos e higienizados regularmente.

4. Processo de adaptação

Pergunte como a escola conduz o processo de adaptação da criança, uma etapa muito delicada.

5. Protocolos de saúde

Entenda como a escola lida com crianças doentes para evitar contaminações.

O programa pedagógico da escola deve incluir interações em grupo Crédito: Imagem: BGStock72 | Shutterstock

6. Programa pedagógico estruturado

O programa pedagógico da escola deve incluir atividades físicas, brincadeiras, tempo de descanso, interações em grupo e refeições saudáveis.

7. Atividades extracurriculares

Verifique se a escola oferece aulas de teatro, judô, balé e outras práticas que enriquecem o desenvolvimento neuropsicomotor.

8. Número de crianças por turma

Verifique o número de crianças por turma, pois isso influencia diretamente a atenção individualizada.

9. Segurança

Verifique se há monitoramento por câmeras, protocolos de entrada e saída, além de segurança física e eletrônica.

10. Documentos legais atualizados

Verifique autorização de funcionamento da Secretaria de Educação, laudo dos bombeiros e da Vigilância Sanitária e demais documentos exigidos por lei.

Por que isso importa?

Ambientes educacionais de qualidade contribuem para o desenvolvimento de competências socioemocionais, fundamentais para o futuro acadêmico e pessoal. “A escola é, muitas vezes, o primeiro ambiente social fora de casa e exerce papel determinante na formação da criança. Uma escolha acertada garante não apenas aprendizado acadêmico, mas também segurança, saúde, estímulos adequados e experiências que fortalecem autonomia, criatividade e habilidades socioemocionais”, finaliza Damir Forner.

