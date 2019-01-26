Home
'Vamos resgatar somente corpos', diz Zema sobre tragédia em Brumadinho

Nesta sexta (25), o rompimento de uma barragem da mineradora Vale matou ao menos sete pessoas. Há mais de 150 desaparecidos.