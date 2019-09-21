Home
'O único tiro que teve foi o deles', diz tio de menina morta no Rio

Agatha Vitória Sales Félix, 8, foi atingida na sexta (20) por um tiro nas costas quando estava dentro de uma Kombi que transitava pela Fazendinha, no Complexo do Alemão