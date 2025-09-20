Entre os dias 18 e 25 de setembro, o Brasil celebra a Semana Nacional do Trânsito, um período dedicado à conscientização sobre a segurança nas vias. No Espírito Santo, essa data ganha uma importância ainda maior, servindo como um lembrete urgente de que a mudança para um trânsito mais seguro começa com cada um de nós.



O trânsito capixaba ainda enfrenta desafios significativos, com dados que reforçam a necessidade de atenção. Segundo estatísticas recentes , o estado registrou um número preocupante de acidentes e fatalidades. Em 2023, por exemplo, o Espírito Santo teve mais de 600 mortes em acidentes de trânsito. Grande parte desses incidentes acontece nas rodovias federais e estaduais, como a BR 101 e a BR 262, que cortam o estado.

As principais causas desse cenário alarmante não são desconhecidas. A imprudência ao volante se destaca, manifestada pelo excesso de velocidade, a direção sob o efeito de álcool e, cada vez mais, a falta de atenção provocada pelo uso de celular. Esses comportamentos de risco transformam o ato de dirigir em uma ameaça não apenas para o condutor, mas para pedestres, ciclistas e outros motoristas.

Ações e responsabilidades

O tema da campanha deste ano, “No trânsito, escolha a vida”, ecoa em todo o Estado. Para reforçar a mensagem, várias instituições promovem blitze educativas, palestras e campanhas de conscientização nas escolas e comunidades. O objetivo é disseminar a cultura de paz e respeito no trânsito, mostrando que pequenas atitudes têm um impacto gigantesco.

No entanto, a responsabilidade não pode ser atribuída apenas aos órgãos de fiscalização. A segurança no trânsito é uma construção coletiva. A semana do trânsito nos convida a refletir sobre nossas próprias escolhas diárias:

Você respeita o limite de velocidade?

Você usa o cinto de segurança, mesmo em trajetos curtos?

Você dá preferência ao pedestre na faixa?

Você desliga o celular ao dirigir?

Cada uma dessas decisões contribui diretamente para a redução de acidentes.

A Semana Nacional do Trânsito é um lembrete anual de que a vida é o bem mais valioso a ser protegido. No Espírito Santo, com suas paisagens exuberantes e cidades movimentadas, a conscientização no trânsito é fundamental para garantir que todos possam chegar em casa em segurança. É um chamado para que a empatia e a responsabilidade guiem nossas ações, tornando nossas ruas e rodovias espaços de convivência e não de risco.

Afinal, por trás de cada estatística, há uma história interrompida. Cada número não é apenas um dado; é um pai ou uma mãe que não voltou para casa, um filho que teve a vida tirada cedo demais, uma família desestruturada pela dor.

No ES, de janeiro a março, foram emitidas 7.150 multas por falta de cinto de segurança. Crédito: FreePik

Quando você decide correr, usar o celular ou dirigir após beber, não está arriscando apenas a sua vida. Você está brincando com o destino de outras pessoas inocentes, que podem estar apenas a caminho do trabalho, da escola ou de um compromisso.

Pense em quem espera por você em casa e, mais importante, pense em quem está ao seu lado na estrada. A vida não tem replay. A escolha de agir com responsabilidade é um ato de amor e de respeito por si mesmo e por todos à sua volta.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

