Você sabe a relação entre a saúde da sua boca e o funcionamento do seu cérebro?

No dia 20 de março, celebramos o Dia Mundial da Saúde Bucal, uma data essencial para reforçar a importância da prevenção e do acesso a tratamentos odontológicos de qualidade. Em 2025, a campanha da World Dental Federation (FDI) segue com o tema "Uma boca feliz é... uma mente feliz". O objetivo é conscientizar sobre como a saúde bucal influencia diretamente o bem-estar mental e a qualidade de vida.



Você já parou para pensar na relação entre a saúde da sua boca e o funcionamento do seu cérebro? Vejo diariamente o impacto que a saúde bucal tem na qualidade de vida dos meus pacientes.

A relação entre a boca e a mente é um aspecto muitas vezes subestimado. A dor de dente crônica, as infecções gengivais e a perda dental podem impactar o emocional do paciente, causando estresse, ansiedade e até depressão. Por isso, cuidar da saúde bucal é também uma forma de cuidar da saúde mental. Um dos temas que chama a atenção é a ligação entre a doença periodontal e o Alzheimer.

Pesquisas recentes mostram que a Porphyromonas gingivalis, uma bactéria responsável por doenças gengivais, foi encontrada no cérebro de pacientes com Alzheimer. Pacientes com Alzheimer ou com outras doenças crônicas costumam ter dificuldades em manter a higiene bucal, o que pode levar a um ciclo perigoso de infecções e inflamações.

Por isso, sempre reforço com meus pacientes e seus familiares a importância de consultas regulares ao dentista. A prevenção é a melhor forma de evitar complicações, garantindo mais qualidade de vida tanto para o paciente quanto para a família.

Manter a boca saudável não é apenas uma questão de estética ou conforto – é um cuidado essencial com a saúde em geral. A escovação diária, o uso do fio dental e as visitas regulares ao dentista devem fazer parte da rotina de todos, principalmente aqueles que desejam envelhecer com qualidade.

A mastigação adequada, por exemplo, melhora a digestão e a absorção de nutrientes, fatores essenciais para a produção de serotonina, o neurotransmissor do bem-estar. Além disso, problemas como bruxismo e dores na articulação temporomandibular (ATM) estão diretamente ligados à tensão emocional.

Não negligencie a saúde bucal. Pequenos cuidados diários podem fazer uma grande diferença no bem-estar e na prevenção de problemas mais graves.

