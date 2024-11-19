Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Se cuida

Veja a importância do fio dental para a saúde da boca

Limpar entre os dentes é fundamental para a prevenção de doenças que comprometem o sorriso

Publicado em 19 de Novembro de 2024 às 16:37

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

19 nov 2024 às 16:37
O fio dental remove sujeiras que a escova não alcança, prevenindo cáries e inflamações (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
O fio dental remove sujeiras que a escova não alcança, prevenindo cáries e inflamações Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde realizada em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), somente 63% da população usa pasta, escova e fio dental todos os dias. Todavia, muitos problemas bucais surgem justamente por descuido com essas pequenas ações diárias.
Escovar os dentes após as refeições é importante, mas para que a limpeza seja completa é preciso utilizar, além da escova e da pasta, o fio dental diariamente. Isso porque ele pode chegar aonde a escova não alcança e permite a ação do flúor do creme dental de maneira mais eficaz. 
“O fio dental deve ser utilizado duas vezes ao dia, sempre antes da escovação, porque ele remove sujeiras e resíduos que se acumulam entre os dentes e sulcos gengivais e que podem gerar inflamação e infecções. Como a limpeza com o fio ‘espalha’ as sujidades pela boca, é necessário escovar em seguida para eliminar tudo”, explica Barbara Garcia Haensch, dentista e diretora técnica do Centro Odontológico São Lourenço, em Curitiba.

Perigos das infecções bucais

Barbara Garcia Haensch explica que não usar o fio dental diariamente gera um biofilme bacteriano, também conhecido como placa bacteriana, que é uma camada invisível formada pela proliferação de bactérias. 
“Isso é meio caminho andado para o mau hálito , cárie (quando as camadas de dente se deterioram e forma lesões), gengivite (inflamação da gengiva) e até doença periodontal (inflamação que chega ao osso), que pode levar à perda de dentes e comprometer outras partes do corpo”, complementa a dentista.
As infecções iniciadas na boca se espalham por outras partes do corpo por meio da corrente sanguínea e, em situações mais extremas, levam o paciente a uma sepse (infecção generalizada). Em casos mais graves, o resultado pode ser, até mesmo, a morte.
“Palito de dente e outros objetos improvisados — como fio de cabelo, papel e as unhas — nunca devem ser usados para remover restos de alimentos, pois não são devidamente esterilizados, machucam a gengiva e geram infecções”, ressalta Barbara Garcia Haensch.

Cuidados redobrados

Em gestantes, a periodontite pode ter implicações graves, pois aumenta o risco de parto prematuro, pré-eclâmpsia e nascimento de bebês com baixo peso. Também, pessoas com doenças crônicas — como diabetes e hipertensão — devem redobrar os cuidados com a higiene bucal, pois inflamações na boca agravam essas condições.
“A boca é a porta de entrada para várias bactérias que podem afetar o organismo. Por isso a importância de visitar o dentista a cada seis meses e manter uma rotina de higiene bucal completa. À noite é quando essa rotina deve ser ainda mais caprichada”, reforça Barbara Garcia Haensch.
Quem usa aparelho ortodôntico também deve adotar o fio dental para evitar acúmulo de resíduos e proteger os dentes (Imagem: InesBazdar | Shutterstock)
Quem usa aparelho ortodôntico também deve adotar o fio dental para evitar acúmulo de resíduos e proteger os dentes Crédito: Imagem: InesBazdar | Shutterstock

Fio dental para quem usa aparelho

Barbara Garcia Haensch recomenda o uso do fio dental para todas as pessoas, inclusive quem usa aparelhos ortodônticos . A sugestão é utilizar um fio dental que tenha uma extremidade rígida que possa enfiar sob o fio principal do aparelho e um componente esponjoso que deslize facilmente entre os dentes.

Sangramento na gengiva

O sangramento na gengiva pode significar muitas coisas, desde um machucadinho em virtude de fazer muita força ao passar o fio dental ou sinal de uma gengivite ou periodontite. Entretanto, ao notar esse sintoma todas as vezes em que usar o fio dental, a recomendação é procurar um dentista o quanto antes para entender o que está acontecendo. 

Usando o fio dental corretamente

Para aqueles que têm dúvidas sobre a melhor forma de usar o fio dental, a dentista lista algumas dicas. Confira!
  • A limpeza deve começar pelos dentes de trás, de um lado para o outro, superiores e inferiores, seguindo a ordem dos dentes até terminar a limpeza na parte frontal do sorriso;
  • O fio dental deve ser passado suavemente entre os dentes, entrando na gengiva para limpar a região interdental e penetrando cuidadosamente no sulco gengival, espaço entre a gengiva e o dente;
  • É importante fazer movimentos suaves para frente e para trás e de baixo para cima, com o objetivo de passar o fio dental por toda a lateral do dente;
  • Lembre-se que o fio dental deve ser utilizado em todos os dentes, usando sempre um pedaço limpo em cada área.
Por Marlise Groth

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O 'Super El Niño' está chegando?
Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados