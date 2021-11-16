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Raphael Câmara

Artigo de Opinião

É advogado criminalista
Raphael Câmara

Violar as prerrogativas da advocacia é amedrontar a sociedade

É inaceitável, seja no exercício diário, seja no cumprimento da missão constitucional, a advocacia sofrer violência de qualquer matiz
Raphael Câmara
É advogado criminalista

Públicado em 

16 nov 2021 às 02:00
O advogado mineiro Sobral Pinto foi definitivo: "A advocacia não é uma profissão de covardes". E não é mesmo. Enfrentar o Leviatã cada vez mais inchado e poderoso, assomado às angústias dos condenados, dos excluídos e dos que se arrastam nos corredores forenses "como um cão", na dolorosa expressão do personagem Joseph K., exige do advogado a virtude rara da coragem e a misericordiosa compreensão dos dramas humanos.
Isso tudo sozinho. Advogados são solitários, acreditem! A apoteótica sustentação oral nas mais altas cortes e as defesas acendradas nos tribunais de júri são momentos raros, episódicos mesmo. Na faina diária, o corajoso profissional está isolado em seu escritório, nos gabinetes, nas serventias e nas unidades judiciárias. Enfrenta dragões ou moinhos de vento, mas retorna muito rapidamente para o silêncio e para a discrição de suas obrigações nada retumbantes.
Não raramente surgem diatribes próprias da ácida vida judiciária, com discussões nem sempre desejáveis. E a vida segue. Novos embates. Novos confrontos. E o advogado, que o vício da covardia desconhece, recomeça, e o faz silenciosamente, como sempre. Estranho é que faz tudo isso não por si, propriamente. Embora seja merecedor de honorários compatíveis e dignificantes, a voz e a consciência do advogado são instrumentos de salvaguarda do outro, nunca dele mesmo.

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Aí então surgem as perplexidades. Embora seja profissional de trincheira, que se assenta no último degrau da escada ao lado do acusado, como alerta Carnelutti, vê-se pessoalmente confrontado, agravado e, infelizmente, ameaçado. Faz pelo outro, mas suporta agressões diretamente, de modo que essas agressões não buscam calar o advogado, mas aqueles a quem ele representa: o cidadão.
Violar as prerrogativas da advocacia é amedrontar a sociedade. É inaceitável, seja no exercício diário, seja no cumprimento da missão constitucional, a advocacia sofrer violência de qualquer matiz, porque esses gestos virulentos melindram a sociedade, o condenado, a vítima de violência doméstica, a criança vulnerada, e não propriamente o advogado, que não se dobra às covardias desde sempre.
Essas reflexões são relevantes porque interessam ao país. Mais de 70 advogados foram assassinados no Brasil desde o ano de 2016, um número alarmante e que precisa ser enfrentado com atenção. Ao mínimo sinal de risco, ao menor aceno de perigo, o advogado deve buscar a Ordem dos Advogados do Brasil para solicitar proteção, considerando que as estatísticas costumam aumentar à custa do silêncio.

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Estranho que os advogados são assassinados por falarem pelo outro, mas morrem como se o outro fosse ele mesmo. Essa profunda e necessária fidúcia mantida entre o advogado e seu cliente deságua até nessas trágicas confusões, quando o assassino prefere matar o corajoso profissional por ver nele, enfim, a exteriorização das razões do adversário. Há certa nobreza nessa confusão, embora deletérios os seus resultados.
Mas a verdade é que a coragem dos advogados os tem vitimados, mas não acovardados, porque é irresistível exercer a profissão mais nobre de todas, assim como é irresistível sublimar o medo e avançar para águas mais profundas, assumindo causas cada vez mais complexas e densas, cada vez mais perigosas, portanto.

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