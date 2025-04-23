Transparência e compromisso com o futuro

Publicamos nosso Relatório de Sustentabilidade 2024. Mais do que apresentar resultados que refletem nosso desempenho em várias frentes do nosso negócio, estamos, com ele, assumindo a responsabilidade de aprimorar nossa jornada e seguir em um diálogo constante com a sociedade. Nosso objetivo é que todas as partes interessadas não apenas acompanhem nossos avanços em um período específico, mas, sobretudo, compreendam como e por que estamos fazendo isso.

Este relatório traz algumas novidades importantes, entre elas, destaco duas. A primeira diretamente ligada ao processo de escuta. Revisamos a nossa matriz de materialidade. Pela primeira vez, adotamos a metodologia de dupla materialidade, ou seja, toda a nossa leitura de relevância e criticidade foi feita sob uma perspectiva de riscos e impactos do negócio e sobre o negócio, considerando tanto o que é relevante para os investidores e provedores de capital, quanto para as demais partes interessadas da nossa organização, como comunidades, empregados (as), fornecedores, parceiros e acionistas.

Mais de mil pessoas participaram deste processo, que se transformou em uma verdadeira oportunidade de escuta genuína e de inclusão de diversas vozes. Ou seja, essa visão de criticidade que considera o que é relevante para proteção do valor da companhia, e também para a geração de valor para as partes relacionadas. Em outras palavras, a provocação posta à mesa é de atuar numa lógica em que o nosso negócio e a forma como a gente trata questões sociais, econômicas, ambientais, e de governança, promovam benefícios para a empresa, e para a sociedade ao nosso redor.

A segunda é que nosso relatório está alinhado com padrões globais de sustentabilidade, demonstrando que nossa atuação pretende estar conectada com as melhores práticas do setor em todo o mundo. Ele segue a diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), uma organização internacional independente, referência na produção de relatórios de sustentabilidade, e contempla indicadores do Sustainability Accounting Standards Board (SASB), que orienta a divulgação de informações relevantes para investidores, além da Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), voltada para a transparência dos riscos e oportunidades relacionados às mudanças climáticas. Isso qualifica ainda mais nossa comunicação de resultados e nos posiciona de forma mais robusta perante os desafios globais.

É desta forma que apresentamos e consolidamos nossos esforços de 2024, entre eles, compartilho alguns merecem menção especial:

Aumento da capacidade produtiva instalada: reabilitamos mais uma unidade de concentração de minério em Germano (Mariana/MG) e uma nova unidade de pelotização em Ubu (Anchieta/ES), encerrando o ano com 60% da nossa capacidade produtiva instalada. Iniciamos 2025 prontos para elevar a produção de 9Mtpa para 15Mtpa. Essa evolução representa muito mais do que mais um passo na nossa retomada operacional gradual, ela tem desdobramentos internos e externos, como mais empregos, mais geração de impostos, fortalecimento da economia local e um relacionamento ainda mais próximo com a sociedade.

reabilitamos mais uma unidade de concentração de minério em Germano (Mariana/MG) e uma nova unidade de pelotização em Ubu (Anchieta/ES), encerrando o ano com 60% da nossa capacidade produtiva instalada. Iniciamos 2025 prontos para elevar a produção de 9Mtpa para 15Mtpa. Essa evolução representa muito mais do que mais um passo na nossa retomada operacional gradual, ela tem desdobramentos internos e externos, como mais empregos, mais geração de impostos, fortalecimento da economia local e um relacionamento ainda mais próximo com a sociedade. Acordo de Reparação da Bacia do Rio Doce: 6 de novembro de 2024 marca de forma emblemática a história de nossa empresa. Para além da homologação do Acordo pelo Supremo Tribunal Federal, a Samarco assumiu a responsabilidade direta por sua execução. Desde então, conduzimos com seriedade e comprometimento as obrigações de fazer — como a conclusão do reassentamento, a transição da Fundação Renova (em extinção até 06/11/2025), o Programa de Recuperação Ambiental (PRA) e as indenizações — e também as obrigações de pagar, que é uma releitura de um plano de investimento social privado, uma vez que a Samarco disponibilizará recursos por 20 anos para investimentos nas esferas municipais, estaduais e federais.

6 de novembro de 2024 marca de forma emblemática a história de nossa empresa. Para além da homologação do Acordo pelo Supremo Tribunal Federal, a Samarco assumiu a responsabilidade direta por sua execução. Desde então, conduzimos com seriedade e comprometimento as obrigações de fazer — como a conclusão do reassentamento, a transição da Fundação Renova (em extinção até 06/11/2025), o Programa de Recuperação Ambiental (PRA) e as indenizações — e também as obrigações de pagar, que é uma releitura de um plano de investimento social privado, uma vez que a Samarco disponibilizará recursos por 20 anos para investimentos nas esferas municipais, estaduais e federais. Avanços em gestão de estruturas geotécnicas e rejeitos : alcançamos 87,3% de progresso na descaracterização da barragem de Germano, utilizando mais de 55% dos rejeitos arenosos provenientes de nossa operação nas obras, em linha com a nossa agenda de circularidade e alinhado às exigências regulatórias estabelecidas. Além disso, 100% de estruturas geotécnicas mantiveram-se estáveis, conforme auditorias externas independentes e certificação legal.

: alcançamos 87,3% de progresso na descaracterização da barragem de Germano, utilizando mais de 55% dos rejeitos arenosos provenientes de nossa operação nas obras, em linha com a nossa agenda de circularidade e alinhado às exigências regulatórias estabelecidas. Além disso, 100% de estruturas geotécnicas mantiveram-se estáveis, conforme auditorias externas independentes e certificação legal. Compromisso com as pessoas e desenvolvimento local: mais de 17 mil pessoas foram beneficiadas por nossos programas de qualificação e desenvolvimento. Em 2024, movimentamos R$ 1 bilhão em compras de materiais e serviços, beneficiando cerca de 1.950 fornecedores nos estados onde atuamos. Por meio de nossa política interna, investimos R$ 8,8 milhões em ações sociais e institucionais em Minas Gerais e no Espírito Santo. Além disso, fomos reconhecidos como a melhor empresa do setor mineral e grande para trabalhar — reflexo direto do nosso compromisso com aos direitos humanos, segurança e diversidade.

Samarco: Complexo de Ubu, em Anchieta, no Sul do ES Crédito: Samarco/Divulgação

Nada disso seria possível sem as pessoas, nosso maior ativo. Hoje, somos cerca de 15 mil profissionais na Samarco, incluindo empregados próprios e contratados (as), todos (as) protagonistas desta grande entrega que foi o ano de 2024.